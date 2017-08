Ferragosto 2017: sarà un inteso weekend all'insegna del sole e di più miti temperature

TREVISO Tempo stabile, grazie alla pressione atmosferica, nei prossimi giorni dopo il passaggio di una intensa perturbazione che ha interessato il Veneto causando rovesci e temporali anche forti, soprattutto sulla costa e le zone montane. Il weekend sarà prevalentemente soleggiato salvo una modesta variabilità nella giornata di sabato. Domenica sarà caratterizzata da tanto sole.

Per lunedì forse qualche nube in più, specie in montagna, ma in un quadro comunque di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Anche a Ferragosto prevarrà il sole. Le temperature saranno in progressiva ripresa, specie nei valori massimi, ma il clima risulterà complessivamente gradevole e ben diverso da quello dei giorni scorsi, grazie al netto ricambio della massa d’aria che ha spazzato via l’afa. Un po’ più caldo a Ferragosto quando i valori termici si riporteranno attorno alla norma del periodo, comunque ben lontani dagli estremi toccati ad inizio Agosto.