In arrivo l'anticiclone di San Valentino: sole e temperature miti in tutta la provincia

TREVISO Il sole bacia i belli...e gli innamorati, verrebbe da dire guardando le previsioni meteo per la prossima settimana. Secondo gli esperti infatti, sulla nostra provincia sarebbe in arrivo l'anticiclone di San Valentino. Una serie di lunghe giornate che saranno caratterizzate da un clima mite e da temperature particolarmente piacevoli.

Un vero e proprio anticipo di primavera nel periodo di San Valentino, il giorno degli innamorati. Se lunedì infatti le temperature minime resteranno vicine allo zero termico e le nuvole copriranno i cieli della nostra provincia, a partire da martedì il sole tornerà a splendere per almeno tre giorni consecutivi portando con sé temperature piacevoli e un clima ideale. Grazie a venti di Scirocco che soffieranno su gran parte della Penisola, si potranno superare punte di 14-15°C anche in Val-padana. Il bel tempo finirà già con l'arrivo del prossimo weekend ma almeno gli innamorati potranno festeggiare il loro giorno baciati dal sole.