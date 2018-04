Rischio maltempo per la festa del 1 maggio: in arrivo piogge e temperature in calo

TREVISO Il meteo rischia di giocare un brutto scherzo a tutti coloro che speravano di vivere una Festa del lavoro all'insegna del sole e delle piacevoli temperature primaverili.

Dalle prossime ore, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo porterà pioggia e aria fredda sulla Marca. Lunedì il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente soleggiato anche se il cielo sarà sempre velato da alcune nuvole. Martedì 1 maggio giornata in bilico tra sole e maltempo a causa dell'arrivo di un importante vortice di bassa pressione. Secondo gli esperti per gran parte della giornata non dovrebbe piovere. Le prime gocce si avranno solamente nel tardo pomeriggio. Da mercoledì in avanti invece, il peggioramento sarà molto più drastico. Fino a venerdì si assisterà a un calo drastico delle temperature e a precipitazioni molto frequenti. Solo con il ritorno del prossimo weekend le condizioni meteo sembrano destinate a migliorare.