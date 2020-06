Fine giugno rovente in Veneto ma il maltempo è in arrivo

Dopo una breve pausa più fresca nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 giugno, le temperature nel corso di questo ultimo scorcio di giugno sono riprese a salire raggiungendo valori roventi per l’ulteriore avanzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale.

Condizioni tipicamente estive, con giornate ben soleggiate e calde salvo una consueta variabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi, risultata più accentuata ed estesa fino a parte della pianura nord-orientale nel pomeriggio di lunedì con manifestazioni temporalesche anche intense. Le previsioni meteo di Arpav per il resto della settimana indicano, tra martedì 30 giugno e fino a gran parte di giovedì 2 luglio, nonostante dei tratti di variabilità, che le temperature si manterranno su valori ancora superiori alla norma, sia nei valori minimi, che in pianura difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi sia in quelli massimi che giovedì potranno localmente arrivare a punte di 34-35 gradi nella pianura meridionale (4-5°C sopra la media). Tra giovedì pomeriggio e venerdì 3 luglio è però prevista una fase di tempo instabile con rovesci e temporali sparsi che potranno favorire un temporaneo calo delle temperature, specie nei valori massimi e nella giornata di venerdì. Nel fine settimana dovrebbero invece ristabilirsi condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature in ripresa ma su valori intorno alla media.

