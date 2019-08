Meteo, Ferragosto a rischio pioggia: nel weekend torna il sereno

Il calo delle temperature arrivato tra la notte di martedì 13 e mercoledì 14 ha decisamente rinfrescato l'aria in molte zone del Veneto, poche ore prima di Ferragosto. Giovedì 15 agosto le previsioni dei meteorologi Arpav indicano un clima prevalentemente soleggiato per buona parte della giornata, almeno in pianura e lungo le spiagge del Veneto.

La possibilità che possa piovere però non è del tutto scongiurata: tra il tardo pomeriggio e la serata di domani alcuni locali rovesci potrebbero sconfinare dalle zone montane e pedemontane fino in pianura con possibili precipitazioni circoscritte. L'instabilità prevista per le prossime ore sarà la coda di un'ondata di instabilità che lascerà presto spazio al ritorno del bel tempo durante il fine settimana. Le temperature non raggiungeranno picchi anomali e rimarranno nella media stagionale garantendo così un fine settimana soleggiato e gradevole.