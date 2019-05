Maltempo: due giorni di tregua ma da sabato nuova ondata di maltempo

Quando smetterà di piovere? Tanti trevigiani se lo chiedono ormai da diversi giorni ma l'Arpav e il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto non hanno buone notizie per gli amanti del sole.

Fino a domani, giovedì 23 maggio, continuerà sul Veneto una situazione di instabilità con probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio, specie sulle zone prealpine. Venerdì precipitazioni meno probabili, con una giornata che dovrebbe riportare per qualche ora il sole nella Marca ma, da sabato, è prevista una nuova fase di instabilità che durerà per tutto il weekend. Già numerosi gli eventi in programma che sono stati annullati o posticipati proprio a causa del maltempo. Sarebbe il quarto fine settimana consecutivo all'insegna della pioggia nel mese di maggio. Infine la Regione segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi nella zona del Piave Pedemontano dovuta alla saturazione dei terreni, limitatamente alla zona dell'Alpago dove nei giorni scorsi si sono registrati dei fenomeni di dissesto localizzato. Per il momento, dunque, il bel tempo continua a farsi attendere.