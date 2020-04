Caldo record a inizio aprile: Treviso sfiora i 27 gradi, Gaiarine li supera

Clima estivo in tutta la provincia di Treviso dove il bel tempo la sta facendo da padrone ormai da diverse settimane. Sole e temperature vicine ai 30 gradi hanno segnato valori davvero fuori stagione considerato il fatto che siamo all'inizio di aprile. Gairine e Treviso sono stati i Comuni che hanno fatto registrare le temperature più alte della Marca.

Stando ai dati riportati da Arpav a Gaiarine si sono registrati 27.2 gradi alle ore 15. Non è andata meglio a Treviso dove, alla stessa ora, la colonnina ha raggiunto i 26.7 gradi. 26 gradi a Vazzola e Tezze, Mogliano Veneto si è fermata a 25.8 mentre a Castelfranco Veneto la temperatura è arrivata a 25.2 gradi. Aria un po' più fresca a Vittorio Veneto e Volpago del Montello dove si sono registrati 24.8 gradi (sempre considerando l'orario delle 15 di venerdì pomeriggio). La città più "fresca" della provincia dai rilevamenti Arpav è Conegliano con 24.6 gradi. Sole e bel tempo sono attesi anche per tutto il fine settimana pasquale in arrivo. Un assaggio d'estate che i trevigiani hanno dovuto vivere in isolamento a causa delle limitazioni per l'emergenza Coronavirus.