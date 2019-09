Temperature a picco nella Marca: minime in calo di oltre 10 gradi

La seconda settimana di settembre è iniziata con temperature a dir poco autunnali in tutta la provincia di Treviso. Dopo il maltempo del fine settimana, lunedì mattina la Marca si è svegliata con temperature decisamente al di sotto della media stagionale.

Treviso è stata tra le città più fredde con 12 gradi registrati alle 7 di mattina. A Crespano del Grappa il termometro si è addirittura fermato a 10 gradi salendo in tarda mattinata fino a 18 gradi. Temperature decisamente autunnali considerando il fatto che, fino a giovedì scorso, caldo e afa erano all'ordine del giorno. Anche nelle ore più calde della giornata il termometro ha superato con fatica i 20 gradi mentre la scorsa settimana le temperature massime si sono sempre attestate sopra ai 30 gradi con uno scarto quindi di ben 10 gradi di differenza. Stando alle previsioni per i prossimi giorni, il clima nella Marca dovrebbe mantenersi sereno per tutta la settimana mentre le temperature dovrebbero tornare gradualmente nelle medie stagionali dopo questo inizio di settimana all'insegna del freddo.