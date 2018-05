Nuova ondata di maltempo in arrivo: in Veneto scatta lo stato di attenzione

TREVISO Temporali anche di forte intensità potrebbero interessare il Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle ultime previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha deciso di emettere un bollettino nel quale ha dichiarato lo stato di attenzione, valido fino alla mezzanotte di lunedì 28 maggio, per criticità idrogeologica (geologica, e idraulica sulla rete secondaria).

Lo stato di attenzione riguarda tutto il territorio veneto, ad esclusione dei Bacini Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna e Livenza-Lemene-Tagliamento. La nuova ondata di maltempo non riguarderà quindi le zone pianeggianti della provincia di Treviso, ma le aree montane e pedemontane dove gli esperti non escludono il rischio frane. Dopo giorni di caldo torrido, una nuova ondata di precipitazioni rischia dunque di chiudere nel peggiore dei modi la giornata di domenica.