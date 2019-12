Meteo, bel tempo a Capodanno ma attenzione alle gelate notturne

Le condizioni metereologiche odierne nel Veneto, con tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, si prevede permarranno nei primi due giorni dell’anno entrante. Un aumento delle temperature massime sarà accompagnato da una sostanziale assenza di variazioni per quelle minime. In pianura, tra stasera e dopodomani, temperature anche inferiori allo zero e la presenza di nebbie potranno determinare – soprattutto nelle ore più fredde, di notte e di primo mattino – formazione di brina e ghiaccio al suolo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha comunicato l’attivazione della fase operativa di “Attenzione” per “Gelate”, dalle 20.00 di questa sera alle 10.00 di giovedì 2 gennaio, sulle zone di pianura e costiere del territorio regionale.