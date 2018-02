Burian, dichiarato lo stato di attenzione in Veneto per vento e neve

TREVISO In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avvisi emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto oggi alle ore 13, che prevedono fino a lunedì venti tesi e a tratti forti da nord-est e per la giornata di domenica 25 febbraio la possibilità di caduta di qualche fiocco di neve anche in pianura , al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme, in base all’intensità dei fenomeni) per vento forte sulla costa e pianura limitrofa dalla notte di sabato 24 febbraio fino a lunedì 26 febbraio e per neve dalla notte di sabato 24 febbraio fino a domenica 25 febbraio. Si segnala che il clima particolarmente rigido, a ridosso dell’evento nevoso, potrà favorire la formazione e la persistenza di ghiaccio su tutto il territorio regionale. Inoltre, si evidenzia che da domenica 25 è previsto l’arrivo di una massa d'aria gelida di origine artico-siberiana, per cui la sensazione di freddo sarà acuita dai venti nord-orientali.