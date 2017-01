Rischio neve dalla mezzanotte di oggi su tutto il Veneto

TREVISO Clima rigido, gelate e possibilità di nevicate anche in pianura. E’ questa le previsione meteo per domani e mercoledì, che ha indotto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ad emettere lo Stato di Attenzione per nevicate su tutto il territorio, dalla mezzanotte di oggi alle 8.00 di mercoledì 11 gennaio. In considerazione della prevista formazione di ghiaccio – è scritto nel bollettino emesso poco fa – è raccomandato agli Enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa adatta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Allerta freddo e neve anche il Comune di Treviso si è attrezzato con squadre, ditte e mezzi che assicurano il pronto intervento, il pretrattamento e la pulizia delle strade (spargisale). Pronti anche i mezzi di protezione civile. La Protezione Civile è una struttura comunale direttamente collegata al Sindaco, che si attiva tempestivamente all’insorgere di un qualsiasi evento rilevante che colpisca il territorio comunale.Il Servizio Nazionale di Protezione Civile venne istituito per legge nel 1992 allo scopo di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi.



CHIAMATA EMERGENZE H24

Tel.: 0422/658340

Fax: 0422/301425