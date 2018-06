Dichiarato in Veneto lo stato di attenzione per temporali

TREVISO Il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14 di oggi alle 8 di sabato 9 giugno, in tutti i bacini idrografici. Le previsioni indicano che un nucleo ciclonico con aria fredda in quota si estende dalla Spagna verso l'Italia centrale. Questa configurazione, unita alla presenza di masse d'aria calda e umida sulla regione, determina condizioni di marcata instabilità. Oggi e domani a tratti saranno quindi probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale. Saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia localmente anche consistenti.