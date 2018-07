Temporali in arrivo sul Veneto, dichiarato lo stato di attenzione

TREVISO Tra il pomeriggio/sera di oggi e la giornata di domani, 11 luglio, le previsioni meteo emesse dall’Arpav indicano condizioni di spiccata instabilità, con probabili rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi specie tra la serata di oggi e la mattinata di domani, a partire dalle Dolomiti e in successivo trasferimento a Prealpi e a parte della pianura. In proposito, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica su tutto il territorio, con dichiarazione dello Stato di Attenzione, valevole a partire dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Lo Stato di Attenzione è riferito allo scenario “temporali forti”. Attenzione Rinforzata è dichiarata per l’area di Borca di Cadore.