Ancora temporali sul Veneto, dichiarato lo stato di attenzione sulle Dolomiti

Ancora temporali, soprattutto nell’area dolomitica, interesseranno il Veneto tra oggi pomeriggio e la mattina di sabato. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’Avviso ha validità fino alle ore 14.00 di sabato 13 luglio. Lo Stato di Attenzione Rinforzata è stato dichiarato per l’area della frana di Borca di Cadore.