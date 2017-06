Meteo, fino a lunedì stato di allerta su tutto il Veneto per temporali intensi

TREVISO In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi alle ore 14:00, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, dichiara stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovuta a forti temporali: dalle ore 14:00 di oggi, sabato 3 giugno, alle ore 14:00 di domani, domenica 4 giugno 2017, nelle sole zone denominate “Vene-H” (Piave Pedemontano, territori delle province di Belluno e Treviso), “Vene-B” (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, nelle province di Vicenza, Belluno, Treviso, Verona) e “Vene-C” (Adige-Garda e Monti Lessini, in provincia di Verona); dalle 14:00 di domenica 4 giugno, alle 14 di lunedì 5 giugno, in tutta la regione.

L’ARPAV comunica che sabato 3 giugno in pianura il cielo sarà da poco nuvoloso a localmente nuvoloso per attività cumuliforme, con insistenza degli spazi di sereno soprattutto su costa e zone sudoccidentali; sulle zone montane cielo da parzialmente a irregolarmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi all'inizio e un'attività cumuliforme più accentuata; rovesci o temporali, sparsi sulle zone montane e locali su quelle pianeggianti, più probabili sulla parte centro-settentrionale della regione, dove altresì non si esclude qualche fenomeno intenso.

Domenica 4 giugno variabilità con spazi di sereno anche ampi fino al mattino soprattutto in pianura, nubi più diffuse dal pomeriggio e in montagna, che potranno dar luogo a rovesci o temporali, da locali a sparsi; non si esclude qualche fenomeno intenso.