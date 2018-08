Da stasera fino a sabato allerta meteo per temporali e piogge

TREVISO Da oggi pomeriggio in Veneto, ma soprattutto domani venerdì 10, saranno possibili rovesci temporaleschi, con probabilità di fenomeni anche intesi. La fase di instabilità si protrae sino alle prime ore di sabato 11 agosto, quando non sono esclusi fenomeni anche intensi ma di minore probabilità. Viste le previsioni metereologiche il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione valido sino alla mezzanotte di sabato 11 per possibili problemi idrogeologici che potrebbero verificarsi nei bacini idrografici del territorio regionale.