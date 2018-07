Tempo instabile in Veneto, domani temporali sparsi

TREVISO Continua la fase di tempo instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino alle ore 14 di mercoledì 11 luglio potranno verificarsi temporali occasionali, più probabili nella giornata di domani martedì 10 con rovesci sparsi, anche intensi. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il bacino idrografico dell’Alto Piave, e in particolare per i movimenti franosi nell’area di Borca di Cadore.