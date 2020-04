Raffiche di Bora nella Marca, gli esperti: «Venti fino a 90 chilometri orari»

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile, il rapido transito sulle regioni di nordest di un fronte freddo, associato ad una saccatura di aria fredda in quota proveniente dall'Europa nord-orientale, ha favorito alcuni fenomeni di instabilità atmosferica sulla Regione. Dopo una mattinata caratterizzata da una progressiva diminuzione della nuvolosità, con un cielo che è divenuto in prevalenza limpido e sereno, dalle ore centrali della giornata il sopraggiungere dalle Alpi orientali del sistema frontale ha provocato il rapido sviluppo di nubi cumuliformi a partire dalle Prealpi, in rapida estensione verso la pedemontana e in successivo trasferimento nel corso del primo pomeriggio al resto della pianura. I fenomeni più significativi osservati sul territorio regionale hanno riguardato i venti e alcuni rovesci e temporali che hanno interessato, seppure per breve tempo, soprattutto le aree pianeggianti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I venti di Bora

In concomitanza al passaggio del fronte si sono intensificati i venti di Bora su gran parte della pianura, divenendo, in particolare tra le ore 13 e le ore 16 circa, di intensità media da tesa (intorno ai 30-40 Km/h) a forte (oltre i 40 Km/h), con raffiche massime che in alcuni casi hanno raggiunto i 70-90 Km/h circa. Le raffiche più significative e frequenti si sono registrate in pianura ma localmente hanno interessato anche alcune località montane sia in valle che in quota. Arpav ha raccolto i dati delle raffiche massime di vento superiori a 70 Km/h e l’orario solare in cui sono state registrate nella giornata di martedì 14 dalle stazioni della rete. Nel dettaglio, a Roncade alle ore 13.07 i venti hanno raggiunto i 79 chilometri orari mentre a Mogliano, alle ore 13, hanno raggiunto i 70 chilometri orari.