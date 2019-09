La Bentley Continental GT: un giorno al volante

La Bentley Continental è semplice, elegante e, grazie a un articolato sistema a quattro ruote motrici, gestisce praticamente tutti i terreni e le allerte climatiche che ti troverai a dover affrontare, durante i tuoi tour. L'auto originale, debuttata nel 2003, ampiamente pensata per aver salvato il marchio Bentley dall'orlo del collasso.

Cos'è Bentley Continental GT

La Continental di prima generazione di Bentley, è stata in produzione (incluso un restauro nel 2011), per 15 anni. In un mondo di versioni annuali di iPhone e diperdita di attenzione focalizzata sull' aspetto qualitativo, questa è stata un'impresa piuttosto strong. Certo, non c'erano iPhone nel 2003, ma questa longevità testimonia l'immenso fascino della vettura. È diventata rapidamente l'auto più venduta di Bentley e ha continuato a essere la pietra angolare del marchio. Le auto, di norma, non dovrebbero essere toccate da questo tipo di pressione; al contempo, dopo le avvisaglie di collasso societario, era comprensibile una certa pressione, nell'attesa del nuovo bolide di lusso, a ripristino del brand. Ciò che il team di Crewe ha immaginato, è che si è rivelato, un' auto senza dubbio più lussuosa e in vendita oggi. Si tratta di un "hotel 5 stelle" su ruote, che affascina con il suo ritmo e con la sua eleganza, sia su strada che nel vialetto di casa.

Bentley sensation

La Continental GT è una macchina grande: quasi 60 cm più lunga di una Ford Focus e 30 cm più larga, è un gigante amichevole che aiuta l'autostima e ogni ansia repressa viene dissipata, nel momento in cui ti accomodi e impugni il volante. La sensazione di sterzata regolare e il dolce ronzio del motore, ti riempiono di fiducia nell' immediato, così come la telecamera top-down a 360 gradi, che può essere utilizzata in qualsiasi momento per vedere quanto sei lontano dal raschiare quelle leghe diamantate. Ma la Bentley "supplica" strade più larghe e libere, in cui sfilare. La GT ha sul prospetto frontale, una griglia spalancata e magnificamente rifinita, che ricorda un collier più che una parte funzionale e tecnica di un'auto. È difficile immaginare un'auto dall'aspetto più elegante: il profilo laterale, sfila con la sua linea che aerodinamicamente si perde dietro le ruote posteriori, allude alla velocità, unita ad un tocco di estrema classe, che mancava al modello della generazione precedente. gli interni, ti stimoleranno, quasi come se fossi in uno stage di comandi, da cui gestisci il tuo gioco: vorrai toccare, torcere e piagiare tutto per curiosità, sarai esaltato. I massicci sedili in pelle, il bellissimo metallo zigrinato e persino un cruscotto rotante in stile James Bond, ti terranno fermo e attratto, anche molto tempo dopo aver spento il motore.

La prestazione

La Bentley è veloce, ma questo lo si sapeva già. Il W12 da 6,0 litri a turbocompressore doppio, lo spinge da fermo a 60km/h in 3,6 secondi e non si fermerà fino a quando non raggiunge il massimo, a 207 chilometri all'ora. Accelerare in questa macchina, non è una sorpresa in effetti, è una sensazione stranamente familiare: quando si preme forte sul pedale destro, la GT avanza come fa un Boeing 747 durante il decollo. È una trazione costante e senza sforzo, che continua attraverso ogni cambio di marcia. Dove sorprende, poi, è con i freni, che vantano i dischi di diametro maggiore in produzione, che rallentano la macchina in un modo che smentisce la sua massa, il che, ritorna utile, quando si scivola accidentalmente a "tre cifre" sull'autostrada.

Il verdetto

Poche auto, sono più desiderabili della nuova Continental GT e poche, sono le macchine che possono sfidarlo, mi viene in mente l'Aston Martin DB11, così come la Rolls Royce Dawn, ma la Bentley vanta una combinazione di velocità, capacità in curva e comfort di lusso, che non ha eguali.. Sì, è costosa, ridicolmente grande e non vincerà alcun premio per l'efficienza, ma se ti preoccupi di una di queste cose, probabilmente questa non è un'auto per te. Se invece, stai cercando un bolide fluttuante in strada da 626 CV e in cui vorresti trascorrere più tempo rispetto alla tua casa reale, la tua ricerca è finita!

Scheda conclusiva

Bentley Continental GT

Velocità massima: accelerazione 207 mph ( 0-60 mph ): 3,6 secondi

Motore: 6 litri, twin-turbo W12

Potenza: 626 CV

Prezzo: da £ 159.100 circa 180,000,00 Euro

Sogni di acquistarla? Per ora, potresti andarla a provare e toccare nelle seguenti concessionarie:

Bentley usate

Bentleyofficialstore

Commauto - Via G. Marconi 51/B 31055 Quinto di Treviso (TV) Laguna Motors S.R.L.