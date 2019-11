Aston Martin presenta la sua prima moto in assoluto

L'AMB 001 di Aston Martin e Brough Superior, ha fatto il suo debutto mondiale all'EICMA di quest'anno, il Salone del motociclo di Milano. Rigorosamente limitato a soli 100 esemplari, l'AMB 001, destinata alla sola guida su pista, rappresenta l'unione dell'iconico design Aston Martin e dell'ingegneria Brough Superior all'avanguardia, per creare un pezzo di arte automobilistica per gli intenditori di motociclette. Con la AMB 001, Aston Martin e Brough Superior presentano un concetto di moto sportiva unico, moderno, leggero e potente, che vanta caratteristiche tecniche esclusive, tra cui una configurazione del telaio con una forcella anteriore a doppio braccio oscillante e un corpo strutturale in fibra di carbonio.

Design e avanguardia ingegneristica

Ispirandosi alla nuova serie di automobili Aston Martin a motore centrale, il team di Aston Martin Design, ha lavorato su chiari principi di forma e funzione, in cui design e ingegneria dovevano lavorare insieme, dando vita a una moto che è un lavoro ad alte prestazioni.

Presentato nei tradizionali colori Aston Martin Racing di Stirling Green e Lime Essence con ruote, forcelle e gruppi freno Matte Black, AMB 001 presenta una sublime combinazione di vernice e fibra di carbonio nuda che accentua le linee di questo oggetto da collezione. Come si addice ai marchi Aston Martin e Brough Superior, tutti i componenti sono stati progettati, utilizzando i migliori processi e materiali, tra cui fibra di carbonio, titanio e alluminio billet.

Forme scultoree

La moto, vanta una forma del corpo forte e scultorea, magnificamente accentuata da una pinna in fibra di carbonio, il cui design è derivato dalla cinghia laterale delle auto Aston Martin, che corre lungo l'intera lunghezza del serbatoio Stirling Green, passando sotto la sella e sul retro, creando una forma fluida lungo il profilo superiore. Mentre la pinna passa sotto la sella, può essere vista attraverso le interruzioni dei cuscinetti in pelle Oxford Tan della sella (cucita a mano), che combina vecchie tecniche e tecnologia moderna, in un’area che si adatta perfettamente alla forma umana.

Eleganza e forza motore

Una moto, progettata per mostrare un livello di eleganza che normalmente non si trova nelle moto da corsa. La bellezza e la potenza sono all'ordine del giorno per questo bolide. Le ali aerodinamiche, attaccate alla calandra, sulla parte anteriore, prendono la loro direzione dalla curva a S sulla parte anteriore di una Aston Martin, fornendo un carico aerodinamico. AMB 001 vanta una potenza turbo di 134 kW (180 CV) a soli 180 kg di peso a secco. Questa configurazione turbo, offre un'incredibile risposta del motore. Questa è anche la prima volta che un modello Brough Superior, viene presentato con un motore turbocompresso V-twin. In linea con il suo pedigree ispirato alla pista, AMB 001 è presentato con ali Aston Martin ultraleggere, che si trovano sotto la vernice della carrozzeria, sul “naso” e sul serbatoio. Queste sono le stesse ali in acciaio inossidabile da nove micron, che adornano l'Aston Martin Valkyrie.

AMB 001, è strettamente limitato a sole 100 unità e avrà un costo di € 108.000,00 EUR.

Gli interessati possono saperne di più sul sito:

Aston Martin official