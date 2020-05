Scooter elettrici targati 2020

Muoversi in autonomia e soprattutto in modo più agile e veloce, è un desiderio di molti. La moda degli scooter elettrici, è divenuta nel tempo molto un must e il settore, ha ricoperto una solida fetta nel mercato.

Vediamo le proposte per la stagione 2020

Glion Dolly

Dotato di un telaio in alluminio altamente resistente agli urti e resistente alla corrosione. Glion Dolly è lo scooter elettrico adatto agli adulti: leggero, pieghevole e maneggevole, lo rende un'ottima scelta per la guida di tutti i giorni. La batteria integrata da 6,6 Ah agli ioni di litio e il motore da 250 watt, offrono 25 km di autonomia con una singola carica, con 3,25 ore di tempo di ricarica da zero a pieno.

Capace di viaggiare per circa 25 km all'ora, Glion offre una guida fluida, grazie ai suoi pneumatici a gomma airless a nido d'ape da 20 cm. L'indicatore della batteria montato sul manubrio, aiuta i ciclisti a monitorare la durata della batteria, con un pad di controllo intuitivo e resistente all’acqua.

Con un peso di soli 28 kg, il Glion aggiunge una maniglia a scomparsa e ruote a rulli, che ne consentono il trasporto come a portare una valigia e il design pieghevole, consente allo scooter di esser riposto in verticale anche dietro una porta.

PRO

Perfetto per brevi spostamenti

Facile da trasportare e riporre

Si piega velocemente per una facile conservazione

CONTRO

Peso

Uso efficiente su superfici piane

GOTRAX GXL

Questo scooter elettrico, è ideale sulle piste ciclabili ed è sicuramente il nuovo migliore amico dei pendolari. Lo scooter elettrico GOTRAX GXL, è una potente opzione in centro città, pieghevole e pesa poco più di 26 chili, il che lo rende facilmente portatile in auto, ufficio o casa. Dotato di pneumatici da 25 cm, può assorbire gli urti e ridurre lo slittamento che lo rende più confortevole durante il tragitto.

Il motore da 250 W, alimenta le impostazioni a due velocità, che possono raggiungere rispettivamente una velocità massima di circa 15 km all'ora. Un piccolo display a LED, aiuta a tenere traccia della velocità di percorrenza. Con la batteria da 36 V, ha un’autonomia di circa 20 km prima di dover ricaricare (un processo che dovrebbe richiedere solo circa quattro ore). Quattro indicatori di durata della batteria, avvisano quando il livello è in esaurimento. Un elemento in dotazione da annoverare, è un faro LED ultra luminoso, che consente viaggi in notturna, in tutta sicurezza.

PRO

Grande valore

I pneumatici non significano preoccuparsi di trovare un appartamento sulla strada per lavorare

Gestisce bene sotto la pioggia

CONTRO

Più pesante di alcuni dei suoi concorrenti

Nessun cavalletto

Swagger 5 Elite

Swagger 5 Elite è la scelta migliore per i pendolari, che apprezzeranno il suo potente motore da 250 W e la tecnologia antifurto. La capacità di piegatura rapida dello scooter, consenteviaggi rapidi. Il manubrio a LED, tiene traccia della velocità, della durata della batteria e di altre funzioni chiave, inoltre da sottolineare i tempi di ricarica rapidi: in sole 3,5 ore, sarà completamente carico e pronto all’uso.

Prendi in considerazione il download dell'app associata, che consente di accedere a funzioni utili, come il monitoraggio del GPS e l'uso del controllo automatico della velocità. È un'idea intelligente includere un'app per smartphone, soluzione che dovrebbe essere adottata da tutti gli scooter elettrici. Può essere in grado di affrontare pendenze fino a 20 gradi, in pratica, potresti divertirti in un’escursione in collina.

È uno scooter comodo da guidare, anche se può supportare solo ciclisti del peso non superiore a 145 kg. Nel complesso, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

PRO

Veloce, pratico e sicuro

App intuitiva

Blocco antifurto incluso

CONTRO

Nessun pneumatico

Razor E100

Consigliato per bambini di età pari o superiore a 8 anni, il Razor E100 è una scelta solida per i genitori che desiderano iniziare i propri figli ad uno scooter elettrico. Dotato di un manubrio regolabile per utenti di tutte le dimensioni, di un freno anteriore a comando manuale e comandi sul manubrio che offrono un funzionamento senza fronzoli e facile.

Il freno anteriore manuale, integra l'acceleratore a manopola per una facile accelerazione (l'E100 aggiunge un kickoff manuale, richiesto a 4 km all'ora prima che il motore si accenda). Una volta che il motore prende l’avvio, la velocità massima arriva a 16 km all'ora, per una durata massima di 40 minuti ad uso continuo. Facilmente trasportabile, sebbene manchi di un design pieghevole per una più facile conservazione in un garage o un armadio.

Segway Ninebot ES4

Se stai cercando uno scooter che può andare più lontano o semplicemente non vuoi il fastidio di ricaricare spesso, allora lo scooter elettrico premium di Segway potrebbe fare al caso tuo. Le batterie doppie sono il punto di svolta per il Segway Ninebot ES4. Estendono l'autonomia dello scooter a 45 km, una delle più lunghe sul mercato. Sebbene il prezzo sia superiore a molti dei concorrenti, è uno scooter ben fatto e comodo, anche in salita. Il tempo di ricarica è di sette ore, utile per ricaricare nello spazio di una giornata lavorativa.

Grazie a un'enorme potenza di 800 W, l'ES4 può raggiungere i 30 km/h ed è facile da guidare e controllare. Inoltre è dotato della funzione antifurto con allarme e il controllo automatico della velocità. Sebbene sia uno scooter costoso, offre un potente supporto alla guida.

PRO

Fino a 45 Km per carica

800 W di potenza

Può gestire anche pendii ripidi

Guida confortevole che offre grandi caratteristiche di sicurezza e antifurto

CONTRO

L'assorbimento degli urti dovrebbe essere migliorato, considerando il prezzo

Cosa cercare in uno scooter elettrico

Durabilità: affronterai terreni rocciosi o strade cittadine? Il tuo uso e esigenza, determinerà la scelta, preferendo caratteristiche, in questo caso la solidità, di cui hai bisogno. Se hai bisogno di qualcosa di più pesante, cerca quelli che hanno telai in alluminio, che sono ancora leggeri ma resistenti alla corrosione.

Velocità: sei sempre di corsa? Alcuni scooter possono arrivare fino a 45 km/h mentre i modelli più lenti a 16 km all'ora.

Portabilità: gli scooter diventano ancora più convenienti quando possono essere impacchettati e trasportati agilmente. Vi è una vasta gamma di modelli disponibili, che vanno da meno di 15 chili e in grado di esser piegati in meno di tre secondi.

Durata della batteria – Riguardo la durata della batteria, pensa a quanto lontano viaggerai con lo scooter. Se è effettui minimi spostamenti, non avrai bisogno di una batteria di lunga durata, ma per evitare di rimanere senza energia in un viaggio più lungo, cerca un modello che può gestire dai 60 agli 80 minuti con una singola carica. Inoltre, considera la velocità con cui lo scooter può ricaricarsi: alcuni dei modelli principali, richiedono solo tre ore circa per ripartire.