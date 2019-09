Lanmodo Vast 1080P: recensione del nuovo sistema di visione notturna automobilistico

Il sistema di visione notturna automobilistico Lanmodo Vast, è in grado di aiutarti a migliorare la tua capacità di vedere la strada, ma in una vasta gamma di circostanze. il Vast, è in realtà migliore di alcuni semplici abbaglianti, perché come un sistema di visione notturna, questo dispositivo è un po'come conferire al guidatore, dei superpoteri. Grazie alle sue due fotocamere, Lanmodo Vast, può catturare una visione più ampia della strada, ma invece di registrare il quadro della strada, questo sistema è progettato per presentare il feed live, al conducente. In questo modo, il conducente può utilizzare sia il parabrezza, che il display, per aiutarlo a vedere la strada da percorrere. Sfruttando inoltre, la potenza della vista a infrarossi, ciò può consentire al guidatore, di mantenere una visione chiara anche negli ambienti di guida più ostili. A differenza di molti sistemi di visione notturna simili, è di facile installazione ed economico, rispetto alla concorrenza.

Design e layout

La maggior parte delle volte, le dimensioni dello schermo, potrebbe essere fonte di distrazione, in questo caso, non da questa sensazione, guardando il dispositivo, è un po'come uno smartphone capovolto sui lati e allungato come un display widescreen. Il display misura inclusa la modesta cornice da un quarto di pollice posizionata attorno ai bordi, 8,2 "in diagonale, insomma come un piccolo tablet. Non è un touchscreen e non esiste un'app adiacente, tutto viene eseguito con comandi analogici, 7" in totale, non più grandi della dimensione della punta di una penna, pertanto si necessita un pò di finezza d'uso.

Interfaccia di controllo

I pulsanti sono 7: il primo interruttore, è un pulsante di commutazione del segnale, posizionato saggiamente all'estrema sinistra della linea di controllo. Il secondo interruttore, è la finestra del menù, che consente di regolare le impostazioni di contrasto e luminosità del display. Quindi il terzo, è un pulsante di rotazione dello schermo, che consente di ruotare lo schermo fino ad ottenere la vista migliore. E il quarto pulsante, posizionato nel punto morto rispetto agli altri, è il pulsante di accensione. Oltre a ciò, ci sono i pulsanti di scorrimento verso l'alto e verso il basso, per navigare nel menu e quindi il pulsante di commutazione visione. Anche se questo array di sette switch, richiede un po' di tempo per abituarcisi, il posizionamento generale, risulta abbastanza buono, da poter iniziare immediatamente a essere un driver efficace e più sicuro.

Risoluzione e resa del display

Se non hai familiarità, i pannelli IPS sono perfetti per due cose. La prima cosa è fornire colori più fedeli alla realtà, rispetto ai pannelli TN più opachi ed economici. La seconda cosa, è fornire angoli di visione molto più accurati, rispetto ai pannelli TN. In effetti, l'angolo di visione è abbastanza vicino a 180°. Sullo schermo, al fine di ottenere forti capacità di visione notturna, Lanmodo Vast è dotato di un infrarosso attivo, anziché passivo, ciò significa fondamentalmente, che il veicolo è piuttosto efficace nella visione globale, indipendentemente dal livello di luce con cui ha a che fare e indipendentemente dal tipo di interferenza che si frappone tra gli occhi e la strada, la chiarezza è molto realistica. Da un punto di vista esperienziale, sembra addirittura che possa passare da solo 4K e cioè che le nanocell, fungendo da purificatori del colore, li rendono più vividi e precisi.

Altre considerazioni

La temperature, a meno che fuori non si riveli il giorno del giudizio, non ne inficiano le funzioni, da -20°C a più 80°C . In teoria dunque, dovrebbe significare che sei praticamente protetto da qualsiasi cosa. Tuttavia, se fuori si raggiungono temperature da record e hai deciso di parcheggiare il tuo veicolo direttamente sotto il sole, potresti comunque riscontrare alcuni problemi. Fondamentalmente, avere buon senso, è sempre indicato. Lanmodo Vast include un adattatore per accendisigari, un adattatore OBD, un cavo di ingresso tre in uno, un tappetino antiscivolo, una ventosa e un cacciavite manuale. Il cavo di ingresso può ospitare cavi di collegamento NVS, ingressi di segnale per la vista posteriore e un ingresso di alimentazione DV 12V. Dovrebbe essere praticamente tutto ciò di cui la persona media ha bisogno per iniziare a utilizzare Lanmodo Vast. E se hai bisogno di alternative per alimentare l'unità, puoi prendere un convertitore di tensione da 24V a 12V ( convertitore / adattatore non incluso).

Chi dovrebbe scegliere il sistema di visione notturna automobilistico Lanmodo Vast 1080P?

Esistono diversi motivi per cui questo sistema potrebbe avere senso, in primis perché, è molto facile da installare, è possibile aggiungere e rimuovere lo schermo secondo necessità, soprattutto se si utilizza il metodo di installazione più semplice in stile opaco, ciò rende l'installazione di Lanmodo Vast, accessibile a quasi tutti. Un altro motivo è la sicurezza: quando non stai guidando in un'area ben illuminata, le luci del tuo veicolo da sole, non ti daranno sempre una visione chiara della strada, Lanmodo Vasto invece, può sistemare le cose. In un lontano futuro, è possibile che questo tipo di dispositivi, diventi uno standard nelle dotazioni degli autoveicoli. Se hai già una dash camera, potrebbe essere un po' noioso aggiungere questo sistema di visione notturna al tuo veicolo, la compresenza di più dispositivi infatti, potrebbe risultare gravoso, sia dal punto di vista energetico da dispensare a tutti i dispositivi presenti, che nel "sovraffollamento" degli stessi.

Avere la visione notturna in auto ha molti vantaggi. Per guidare in sicurezza di notte, la fotocamera potrebbe avere una vista migliore della strada rispetto ai tuoi occhi senza aiuto, quindi perché non farci un pensierino e acquistarlo?

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System, ha un prezzo di listino di 500 euro ( sul sito ufficiale, è possibile acquistarlo con uno sconto di 50 dollari, utilizzando il codice LMDNVS_TO).

Vediamo dove è possibile comprare questo prezioso aiuto per il driver a Treviso:

MediaWorld - Centro Commerciale Tiziano - Via Brescia, Frazione di Olmi, 1, 31048 San Biagio di Callalta TV

Bep's - Via Piave, 130, 31044 Montebelluna TV

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System