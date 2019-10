I migliori scooter 50 cc nel 2019

Chiunque possieda un'auto, sa quanto possa essere scomodo e snervante, guidare nelle ore di punta. L'atmosfera è umida, il rumore è quasi insopportabile e si finisce per perdere benzina e pazienza, invece di guadagnare tempo e salute. Le auto possono essere fantastiche, ma se vuoi spostarti rapidamente e senza fatica, allora la soluzione migliore per te, è possedere uno scooter 50cc.

Cosa cercare quando si acquista uno scooter 50cc?

L'acquisto di uno scooter, può essere un processo spaventoso, soprattutto se ne acquisti uno online! Gli scooter moderni, sono generalmente piuttosto costosi e una spesa simile, non è trascurabile. La questione, è che molto probabilmente userete questo veicolo per il trasporto quotidiano. Questo a sua volta significa che dovrai acquistare un prodotto affidabile. Fatti guidare dunque, in questa importante decisione, analizzando caratteristiche e dritte necessario, per un acquisto sicuro. Poiché la maggior parte degli scooter, si colloca in una fascia di prezzo tra i 500-1000 euro, può essere difficile per il potenziale acquirente, impegnarsi in una spesa importante. Ragioniamo. Dopotutto, userete questo scooter: per andare al lavoro, fare la spesa o incontrare amici, è fondamentale dunque, scegliere un prodotto affidabile e funzionale. Gli ingorghi saranno un ricordo del passato, se decidi di investire in uno scooter. Di seguito, l'elenco degli scooter più affidabili, resistenti e alla moda, per aiutarti a prendere una decisione onesta e soddisfatta!

1.Scooter a gas TaoTao CY50-A

Il CY50, è un fantastico scooter a gas, una delle versioni più recenti di Tao Tao. È sul mercato da un po' di tempo ormai, ed è stato amato dai clienti di tutto il mondo. Se stai cercando uno scooter versatile e che ti permetta di percorrere le strade apparentemente inosservato. Il CY50 è un'ottima scelta dunque, ma è anche la versione aggiornata e dalle migliorie significative, rispetto al Thunder 50.Le principali differenze tra i due prodotti, sono le ruote e il design generale del corpo principale. Il CY50, ha un corpo più lungo e snello, con pneumatici molto più piccoli, ma più voluminosi. Questo aiuta il biker ad un maggior controllo, anche per la facilità di guida in condizioni dinamiche.

Design

Il CY50, ha un design snello, è ricoperto da una carrozzeria lucida blu metallizzata. Tao Tao, ha fatto davvero un ottimo lavoro, combinando gli accessori in blu e bianco, che promuovono una visione dello scooter, sportiva e moderna; perfetto per gli adolescenti, che hanno bisogno di un po’ di autonomia negli spostamenti.

Velocità

La velocità di crociera di Tao Tao è di circa 35 km/h, raggiungendo la velocità massima di 40 km/h. Se stai cercando, un mezzo con cui fare viaggi tranquilli e sicuri, questo scooter può garantirti esattamente questo.

Caratteristiche

Grazie al sedile imbottito all-around, il CY50 ti aiuterà a sentire il massimo comfort durante la guida. Il design affusolato del sedile, ti aiuterà anche a sentirti perfettamente in equilibrio e protetto. Il sedile lungo, consente anche di ospitare passeggeri extra (massimo 2!) E può trasportare fino a 270 kg di capacità di peso.

Sicurezza

Lo scooter TaoTao, è dotato di freni a disco, fari, lampeggianti e una pedana ampia.

Pro:

+ Ampia pedana

+ Comandi facili

+ Tachimetro montato sul cruscotto

Questo scooter da 49 cc, vanta un'ampia piattaforma e comandi facili da usare e manovrare, che la rendono semplice da usare e scattante in città.

2. Scooter ATM50-A1 50cc

Lo scooter sportivo ATM 50cc, è noto per la sua finitura liscia e nera opaca. È una delle versioni più recenti della linea, subito dopo il CY50 menzionato in precedenza. È considerato il prodotto più venduto dell'azienda da quasi 10 anni ed è facile il capire perché: tutte le funzionalità incluse in questo modello, erano chiaramente carenti nei prodotti precedenti. Se stai cercando di risparmiare sui consumi e avere un bel mezzo, inforcare uno di questi moderni scooter, è la scelta migliore per farlo. La sua capacità di risparmio nei consumi, lo ha reso lo scooter sportivo perfetto. Aiuta i clienti a risparmiare denaro e molto tempo, e oggi è la cosa considerata più importante. Tao Tao lo sa, ed è per questo che hanno anche reso lo scooter molto facile da guidare e intuitivo. Lo scooter sportivo Tao Tao ATM 50cc, è un prodotto di grande valore portatore di grande qualità, fruizione e prezzi

Design

Lo scooter sportivo ATM 50cc Tao Tao, è disponibile in cinque diversi colori: nero, blu, arancione, rosso e rosa. Il design stesso, è molto ben fatto e non ha incoerenze. La finitura opaca, è ben realizzata e non presenta scheggiature o graffi.

Velocità

Questo scooter sportivo, può raggiungere i 40 km / h su una strada rettilinea e piana e ha una velocità di crociera di circa 30 km / h su strade normali.

Caratteristiche

È completamente automatico, tutto quello che devi fare è dare gas sull'acceleratore e partire. Nessuna confusione, nessuna frustrazione nel flusso degli ingorghi!

Sicurezza

Questo scooter è dotato di un freno a tamburo posteriore, che senza dubbio ti aiuterà a ottenere frenate più immediate e sicure. Assicurati di seguire sempre, un percorso di guida sicura, prima di acquistare il tuo primo scooter.

Potenza

Il motore ha 49cc / 50cc di potenza, che lo rende il mezzo perfetto in città. Spinge avanti lo scooter senza sforzo e ti aiuta a raggiungere velocità sicure ma soddisfacenti. Con ATM-50, sono state incluse due funzioni particolari: elettronica e avvio, che consentono di andare continuare ad incedere anche in assenza di potenza della batteria. Questa è una caratteristica congeniale, se dovessi rimanere bloccato, avendo la sicurezza di ripartire comunque.

Pro:

+ Avviamento elettrico

+ Scooter a gas

+ Completamente automatico

+ Grande qualità / prezzo



3. Scooter Thunder 50cc

Tao Tao Thunder 50 è uno dei modelli più popolari dell'azienda. Molti clienti lodano il fascino audace dello scooter, audace, sportivo e moderno. Questo aiuta a sentirsi durante la guida e incoraggia anche a prendersene più cura. Le gomme sul Thunder sono significativamente più spesse e più larghe rispetto alle gomme utilizzate nei precedenti modelli. Questo aiuterà a sentirti sicuro e saldo su strada.

Design

Nero a 360 gradi a conferire un aspetto forte e audace. Se ti piacciono gli scooter sportivi e ti piace lo smalto nero, questa è una scelta meravigliosa. Ci sono anche altri cinque colori disponibili per questo prodotto, a seconda di dove lo acquisti: arancione, rosso, blu, verde e opaco / nero lucido.

Velocità

Come i precedenti scooter di qualità Tao Tao, anche il Thunder arriva a circa 35-45 MPH. La velocità complessiva che puoi raggiungere, dipende esclusivamente dalla strada, dal tipo di gas che usi e dalla capacità di peso complessiva. Molte persone affermano che questo scooter, è perfetto per stare al passo e fronteggiare il traffico urbano.

Caratteristiche

Il sedile è doppio, progettato per fornire un posto a due persone, sicuro che il doppio sedile non renda sacrificato il comfort del tuo passeggero. L'avviamento elettrico e le funzioni di trasmissione automatica, ti permetteranno di vivere un'esperienza di guida senza problemi.

Potenza del motore

Lo scooter consta di un motore affidabile da 50 cc, che ti farà viaggiare a circa 35 km/h, con un’autonomia di circa 100 km, con solo un 1,2 litri di carburante.

Pro:

+ perfetto per tutte le età

+ avviamento elettrico senza problemi

+ scooter a gas con un buon risparmio di carburante

+ doppio sedile per una guida fluida e confortevole

Conclusione

Affidabili, pratici e belli, gli scooter sono davvero un mezzo meraviglioso per aiutarti a spostarti in città. Una volta stabilite le preferenze, sarà più facile acquistare uno scooter, poiché saprai già cosa stai cercando. Questo a sua volta, ti aiuterà a scegliere uno scooter affidabile che si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Suggerimento

Poiché negli ultimi 5 anni si è verificato un aumento dei furti, si consiglia di prevedere il montaggio di un dispositivo di localizzazione! Questo può aiutare a rintracciare facilmente il mezzo e forse il ladro.

Curiosità. Lo sapevate che...?

La popolarità degli scooter 50 cc, aumentò subito dopo la seconda guerra mondiale, questo perché le persone volevano un mezzo di trasporto economico e affidabile capace di raggiungere aree rudimentali, dismesse e distrutte dalla guerra.

Pronto all’ acquisto? Vediamo a quale rivenditore rivolgerti:

MOTOR CHAMPION s.n.c. - Viale Caccianiga, 89 | 31052 Maserada sul Piave (TV)

DNA MOTO S.r.l. - V.le Venezia, 53, 31015 Conegliano [TV]

