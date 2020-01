Guida sicura: rimanere concentrati mentre si è alla guida

La guida, non è solo una necessità ma anche un'attività divertente. A molti piace il senso di libertà o la potente sensazione di avere il controllo della guida. Ovviamente, questo “potere” deve sottendere alla responsabilità e al mantenimento di condizioni, sia del veicolo che proprie eccellenti. Come guidatore, devi sempre mantenere un livello di concentrazione di default, di buon livello, quando guidi. Segui queste semplici indicazioni, che saranno un mantra quotidiano.

Prenditi cura della tua auto

Tieni traccia di quando hai controllato la pressione dei pneumatici e cambiato l'olio per l'ultima volta? Ascolti la tua auto e ti assicuri che non stia facendo il tipo di rumore sbagliato? Il tuo motore è sempre regolato correttamente? Dovresti prestare attenzione a tutti questi fattori. Quando guidi un'auto ben mantenuta, la tua attenzione non sarà dirottata e non sarai sottoposto ad alcun tipo di stress. Quindi, se ritieni che la tua auto sia stata troppo rumorosa o che di recente abbia riscontrato qualche problema ai freni, acceleratore o sterzo, non esitare un secondo di più e recati da un meccanico qualificato, nel caso si dovesse presentare un caso limite, ringrazierai il momento in cui hai deciso di agire e prevenire per tempo.

Importanza di rimanere idratati

L'idratazione, potrebbe non essere una preoccupazione ovvia per i conducenti, la verità è che guidare mentre si è disidratati, può essere pericoloso quanto guidare ubriachi. Questo perché la disidratazione, influisce sulle capacità cognitive e sulla concentrazione del cervello. Aumenta anche la fatica e l'irritabilità, rendendo quindi ogni guidatore, potenzialmente più pericoloso. I conducenti disidratati, commettono il doppio degli errori stradali rispetto a quelli correttamente idratati, quindi assicurati sempre di avere una bottiglia di acqua fresca in auto. Anche se non stai pianificando un viaggio molto lungo, non sai mai quando potresti rimanere bloccato in un ingorgo, quindi sii sempre organizzato. Una corretta idratazione, significa che la tua concentrazione sarà al massimo mentre guidi e così sarai in grado di reagire immediatamente a qualsiasi situazione imprevista.

Evitare la guida assonnata

Se stai pianificando un lungo viaggio, il compito più importante è dormire bene la notte. Questo non è solo significativo dal punto di vista della salute, ma riduce anche drasticamente il rischio di rimanere coinvolti in un incidente. Gli studi dimostrano che i conducenti con meno di quattro ore di sonno, hanno una probabilità 11,5 volte maggiore, di essere coinvolti in un incidente d’auto. Se inizi a sentirti assonnato nel mezzo del tuo viaggio, non aspettare di fermarti alla stazione di servizio più vicina e fare un pisolino. O almeno prenditi qualche minuto di pausa e rinfrescati lavando il viso, prendendo qualcosa da mangiare o bevendo. Non correre il rischio alla guida, indipendentemente dalla pressione impressa dal tempo. Ricorda che è meglio giungere alla meta in ritardo, ma sani e salvi.

Stai alla larga dal cellulare

Ne vale davvero la pena? Oggi, il cellulare è divenuto una’ estensione del proprio corpo, ma quando si è alla guida, dovrebbe essere un obbligo dimenticarsene. Addirittura, la sconsideratezza raggiunge livelli incalcolabili, nel momento in cui lo si utilizza mentre si è alla guida, magari per scattarsi u selfi. Viene da se capirne la pericolosità, nonché l’idiozia. Se devi davvero effettuare una chiamata durante la guida o rispondere a un messaggio, parcheggia prima l'auto in un luogo sicuro. Ricorda che non importa quanto sia importante, ci vuole solo un secondo perché un semplice errore, si trasformi in un incidente mortale e che può costarti tutto quello che hai.

Non isolarti o sconnetterti da te stesso

Il tempo vola quando ci divertiamo, vero? Allora perché non rendere l'unità più divertente? Quando ti godi un viaggio, sarai più concentrato, meno frustrato e più sicuro di te. Tutto questo compensa una migliore esperienza di guida! Potresti ascoltare musica, cantare insieme alle tue canzoni preferite (ma fai attenzione con la danza) o semplicemente avere una conversazione informale con i passeggeri. Esistono molte app utili, ad esempio, se sei un amante dei libri, puoi scaricare l'app Audible e ascoltare il libro che hai scelto. Altre opzioni considerevoli includono app di musica e podcast che alleviano la tua esperienza di guida.



Una guida sicura e mirata, dipende sia dal guidatore che dal veicolo. Se ricordi di controllare l'auto prima di pianificare i viaggi e di confermare sempre di avere tutto ciò di cui hai bisogno prima di iniziare a guidare, ridurrai al minimo i potenziali rischi che potrebbero verificarsi e dai quali spesso, potresti non poter tornare indietro.

Sicurezza stradale