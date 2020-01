La guida in inverno: i peggiori errori in strada

Guidare durante l'inverno, significa affrontare tutti i rischi standard della strada: dai conducenti distratti, alle curve cieche, alle strade danneggiate e in aggiunta, le condizioni climatiche avverse. Un melting pot, dal potenziale estremamente pericoloso. Ogni anno si verificano circa 1,2 milioni di incidenti stradali, dovuti alle condizioni meteorologiche. Di questi incidenti, il 18% si verifica quando cade neve o nevischio, il 16% si svolge su strade già coperte di neve o fango e il 13% si presenta su pavimentazione ghiacciata. Per essere al sicuro mentre si è in viaggio durante l'inverno, è necessario essere pronti a rallentare, regolare la distanza di sicurezza e avere una maggiore consapevolezza della situazione. Prima di mettersi in viaggio, è necessario assicurarsi che il veicolo, sia pronto

Guidare troppo velocemente

Guidare a velocità eccessiva, è l'errore più grande che si può fare durante l'inverno. I limiti di velocità, sono stabiliti in base alle condizioni di guida ideali, quindi le condizioni più sfavorevoli create dal clima invernale, richiedono una riduzione della velocità. Assicurati anche di aumentare la distanza di sicurezza tra te e chi di precede, poiché lo spazio di frenata si riduce notevolmente su pavimentazioni stradali ghiacciate o innevate, anche se in modo precauzionale, la tua velocità di crociera è moderata.

D'altra parte, anche guidare troppo lentamente in condizioni invernali, è un errore pericoloso

Durante l'inverno, una guida troppo lenta può causare un incidente altrettanto frequentemente di avere una velocità eccessiva. Muoversi più lentamente del ritmo del traffico circostante, può contribuire agli arresti anomali dei veicoli, delle reazioni a catena a fisarmonica, proprio a causa dell’incapacità di adattarsi e provvedere all’istante e quindi correggere il tiro in tempo, degli altri conducenti in strada. Non aumentare il pericolo che poni a te stesso e agli altri, altresì, mantieni la velocità simile ad altri veicoli su strada, oppure evita di andare in strada, quando non ti senti sicuro di poter guidare in sicurezza.

Guidare con pneumatici che non hanno una profondità adeguata del battistrada per le condizioni invernali ti mette a rischio di perdere il controllo del tuo veicolo.

Prestare attenzione alle gomme e al modo in cui entrano in contatto con la strada, è fondamentale. Se i battistrada degli pneumatici non sono della profondità adeguata alle condizioni, ti esponi al rischio di perdere il controllo della tua auto. In generale, le gomme necessitano di circa 0.5 o più di profondità del battistrada, per gestire il clima invernale.

Prepari la tua auto per l'inverno

Non riuscire a preparare il tuo veicolo per le condizioni invernali, è uno dei peggiori errori che puoi fare. Oltre a garantire che le gomme siano pronte per neve, fanghiglia e ghiaccio, assicurati che i liquidi vengano rabboccati all'inizio della stagione invernale e verifica che l’auto abbia tergicristalli di qualità, in grado di spostare l'acqua, ghiaccio e sporcizia stradale.

È una buona idea far controllare e sostituire anche la batteria, se non funziona a piena capacità. E mentre sei in negozio, fai controllare da un meccanico, il termostato e il sistema di riscaldamento, nonché le cinghie di trasmissione, che sono più soggette a guasti temperature sotto le zero, soprattutto se usurate.

Non riuscire a liberare completamente il veicolo da neve e ghiaccio, limita la tua visibilità e può rendere più difficile vederti gli altri conducenti.

Guarda e fatti vedere! Non puoi essere pienamente consapevole di tutte le situazioni intorno a te se non riesci a vedere, quindi raschia via tutte le finestre gelide, dai il tempo di sgelare e ripulisci tutta la neve. Non dimenticare di tenere puliti la testa e i fanali posteriori, molti dei veicoli di oggi hanno l'illuminazione a LED, che è molto più efficiente delle lampadine tradizionali, ma non genera abbastanza calore per sciogliere la neve o il gelo. Se i conducenti dietro di te, non riescono a vedere i fanali posteriori, potrebbero non rendersi conto che stai rallentando e potresti innescare un incidente.

L'eccessiva fiducia nel veicolo a trazione integrale, può causare collisioni

Solo perché il tuo veicolo prevede trazione integrale, non significa che puoi fidarti di esso per gestire tutte le condizioni atmosferiche. I veicoli a trazione integrale, possono dare un falso senso di sicurezza e l'impressione sbagliata di quanto sia bassa la trazione su strade innevate o ghiacciate. Quando arriva il momento di fermarsi o girare, il sistema di trazione integrale fa ben poco per aiutarti a mantenere il controllo del veicolo e se le tue gomme perdono aderenza con la strada, le capacità del sistema non significano nulla.

Saltare i controlli regolari della pressione dei pneumatici può causare guasti e presentare un grave rischio per la sicurezza

I pneumatici gonfiati in modo improprio, rendono molto più difficile per te mantenere il controllo adeguato della tua auto, soprattutto in condizioni invernali. I pneumatici perdono pressione nel tempo, perdendo circa 1 psi al mese e 1 psi ogni 10 gradi di caduta di temperatura. Non ignorare quella spia arancione della pressione sul cruscotto, ti sta dicendo che sei sulla soglia in cui le gomme non possono più trasportare in sicurezza il carico del tuo veicolo. Ignoralo abbastanza a lungo e [le gomme] alla fine falliranno, a causa della mancanza di aria, creando un rischio per te e la tua famiglia.

Cura la tua macchina, sii preparato, salverai la tua vita!

