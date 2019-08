Equipaggiamento da motociclista: la scelta della giacca da moto

Sebbene non vi sia alcun obbligo legale di indossare una giacca da moto progettata per lo scopo, una breve chiacchierata con un paramedico esperto convincerebbe qualsiasi pilota a investire in questo capo vitale dell'abbigliamento da moto. Indipendentemente dalle dimensioni del motore, guidare una motocicletta con i normali indumenti di tutti i giorni, è estremamente folle, irresponsabile e mette il ciclista a grave rischio di lesioni, anche a basse velocità: una breve scivolata sulla superficie di una strada distruggerà i normali indumenti e porterà rapidamente la pelle di un ciclista, non solo ad abradersi ma a consumarsi fino all'osso.

Perché usarle

Una giacca da motociclista di buona qualità, adattabile, confortevole e resistente alle intemperie, può salvare la vita di un ciclista in caso di incidente o, quanto meno, può ridurre la gravità delle lesioni. Le giacche da moto, sono inoltre progettate per resistere al vento e al freddo che, durante l'inverno, può avere un impatto significativo sulla sicurezza del ciclista, una piccola riduzione della temperatura corporea, aumenta la fatica del pilota, il disagio e la perdita di concentrazione alla guida infatti. Giacche da moto di buona scelta e di qualità, con le giuste qualità termiche e membrane resistenti alle intemperie, possono migliorare significativamente la sicurezza del ciclista.

Tipologie

Le pelli

Mentre la pelle è sempre stata la scelta popolare, è nel complesso più costosa e, a causa della sua minore resistenza all'acqua, di solito è necessario portare un ulteriore strato impermeabile. Per lo stesso motivo, le giacche da moto in pelle, non sono sempre l'opzione migliore per la guida invernale e per tutto l'anno. La pelle deve avere uno spessore di almeno 1,2 mm, "impermeabile" e non deve limitare il movimento di un ciclista. La pelle di canguro, è pensata per offrire la migliore protezione.

Crescita del tessile

Negli ultimi anni, le giacche da moto in tessuto sono cresciute in popolarità, grazie alle loro caratteristiche che le rendono fruibili per tutto l'anno. La fodera termica rimovibile, la flessibilità, il prezzo relativo e la loro comprovata capacità di resistere all'abrasione, le rendono popolari. Mentre la maggior parte delle giacche da moto in tessuto, proteggerà chi li indossa dalla pioggia, la resistenza agli agenti atmosferici tende ad aumentare in linea con il budget.

Tessuto tecnico

Anche le giacche da moto, stanno diventando più tecniche nel loro design, con una tendenza crescente nelle giacche che presentano combinazioni su pelle, Kevlar, tessuto e altri materiali, scelti per i loro vantaggi di resistenza, flessibilità, comfort e flusso d'aria. Numerosi marchi di punta, ora, dispongono di giacche estive tecniche, con prese d'aria rinforzate in mesh, ma con i vantaggi di protezione in pelle, armature e schiena. Le giacche da moto di qualità (sia in pelle che in tessuto), dovrebbero includere caratteristiche che proteggono le cuciture da abrasioni e "scoppi". Ciò potrebbe includere rivestimenti in plastica, sovrapposizioni di materiali e cuciture doppie o addirittura triple. Il tessuto, più dei modelli in pelle, includeranno prese d'aria che possono essere chiuse o aperte, per adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Inoltre..

La maggior parte delle giacche da moto, sono dotate di protezioni antiurto omologate CE, che offrono una protezione aggiuntiva alle aree vulnerabili, come gomiti, spalle e schiena. Alcune giacche, sono inoltre dotate di una protezione aggiuntiva per il torace, insieme a accessori opzionali che consentono ai ciclisti di migliorare, il livello di protezione della schiena. La scelta della giacca da moto, dovrebbe essere influenzata anche dallo stile della moto e dalla posizione di guida. Le moto sportive, ad esempio, possono richiedere molto più movimento rispetto a stili di guida più eretti. Una giacca che non si adatta allo stile di guida di un ciclista, può essere un problema di sicurezza. Un'ulteriore considerazione, è quella di abbinare la giacca da moto, alla scelta dei pantaloni da moto e mentre molti modelli includono opzioni di cerniera che si attaccano l'una all'altra, spesso ci sono incompatibilità tra marchi diversi. Una buona combinazione di giacche e pantaloni, può offrire una buona protezione per tutto l'anno, con l'ulteriore sicurezza offerta dai capi da moto progettati per lavorare insieme. Le giacche collegate a zip con i pantaloni, offrono una protezione significativamente maggiore in caso di incidente.

Dispositivi CE

La Direttiva europea, sui dispositivi di protezione individuale (DPI) 1989, impone che qualsiasi abbigliamento o equipaggiamento personale, venduto per fornire protezione da lesioni, ad esempio abbigliamento per motociclette, sia conforme alla pertinente norma europea. Per essere conforme, l'attrezzatura deve essere testata e certificata in modo indipendente. Al produttore, viene quindi rilasciata un'etichetta CE ( Conformité Européenne), che dimostra la conformità e pertinenza alla norma Europea (deve portare un'etichetta CE, fissata in modo permanente, con il numero della norma).

Pensa prima di salire in sella

Non lasciarti esposto agli agenti atmosferici o alle lesioni, assicurati sempre che ogni parte di te, sia coperta nel modo più uniforme possibile. Ricorda che se qualcosa è anche leggermente scomodo, potrebbe causare irritazioni durante un lungo viaggio e finire per diventare una pericolosa distrazione dalla strada. Ricorda di indossare colori brillanti e fluorescenti durante il giorno e elementi riflettenti al buio, che possono aiutarti a migliorare le tue possibilità di essere visto dagli altri e salvare la tua vita!

