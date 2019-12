Veicoli a 8 posti: i migliori modelli in uscita per il 2020

Le auto, si scelgono in base alle proprie esigenze, certo anche mossi dalla moda o propensione del momento, ma la necessità familiare o un lavoro particolare, rende necessaria una scelta che ricada su veicoli di grandi dimensioni, ma che non trascurino il fattore design e comfort. Se stai cercando un modello adatto ad ospitare 8 passeggeri, sarai felice di sapere che sul mercato previste nel 2020, ci sono molte opzioni interessanti. Scopriamole:

Chevrolet Traverse

Questo SUV (sottovalutato), è una gioia da guidare grazie alla sua maneggevolezza, guida fluida e cambio automatico a nove velocità ben regolato. Lo spazio della terza fila, forse è un po' sacrificato rispetto ad altri veicoli a 8 posti, ma la cabina è elegante e ben equipaggiata. Presenta un motore V-6 da 3,6 litri, che produce 310 CV e 360.7 Nm.Questo è uno dei veicoli a 8 passeggeri meno costosi sul mercato, a partire da circa 28,000 euro.

Odyssey - Honda

Se hai bisogno di più funzionalità interne, il minivan Odyssey è una solida alternativa al crossover Pilot a tre file. Oltre a una guida confortevole, porte scorrevoli a motore e un sacco di spazio per il carico, il minivan consta di CabinWatch, che aiuta i genitori a tenere d'occhio i bambini nei seggiolini rivolti all'indietro, e CabinTalk, che trasmette la voce agli altoparlanti o le cuffie posteriori. Il minivan è equipaggiato con un V-6 da 3,5 litri con 280 CV.

Hyundai Palisade

Questa nuova entrata nello spazio crossover a tre file, ha successo. Il Palisade, ha una lunga lista di caratteristiche, impianto frenante standard d’emergenza, sette porte, USB disponibile, che si estende fino alla terza fila. Gli acquirenti possono anche godere di un quadro strumenti completamente digitale, doppi tetti apribili, sedili riscaldati e ventilati, un portellone posteriore regolabile in altezza e una terza fila abbastanza spaziosa da adattarsi agli adulti. Motore V-6 da 3,8 litri con 291 CV. Potrebbe esser tua a partire da 29,000 euro

Kia Telluride

Questo SUV squadrato, è tanto elegante quanto pratico. Offre molte funzionalità come il cugino Palisade, che vanno dai sedili riscaldati e ventilati, ai doppi tetti apribili, offrendo anche un facile accesso alla terza fila, ragionevolmente spaziosa. Il Telluride, monta anche un V-6 da 3,8 litri con 291 CV, al prezzo di 30,000 euro.

Chevrolet Tahoe

La Chevrolet Tahoe, è il leader indiscusso delle vendite nel suo segmento. Essendo uno dei veicoli a 8 posti più popolari in circolazione, c'è molto da apprezzare sul Tahoe e sul suo fratello ancora più grande, il Suburban (che può ospitare fino a nove). Per il 2021, Thoe e Suburban, sono stati riprogettati da zero, guadagnando più spazio e un nuovo assetto posteriore indipendente. Ma Tahoe e Suburban in uscita hanno ancora molto da offrire, incluso un generoso spazio di carico.

GMC Yukon

Come la più tradizionale Chevrolet Tahoe, la GMC Yukon, vanta un'ampia area di carico e molta potenza se equipaggiata con il V-8 da 6,2 litri da 420 CV. La cabina presenta materiali di alta qualità, in particolare il rivestimento Denali, che indossa sedili in legno a poro aperto e pelle morbida. I prezzi partono da 49,000 euro, ma salgono a 66,000 sul Denali. Yukon XL, è disponibile per chi desidera ancora più spazio. Con l'arrivo di Chevrolet Tahoe e Suburban del 20121, le nuove versioni di Yukon e Yukon XL, dovrebbero essere proprio dietro l'angolo.

Cadillac Escalade

La Cadillac Escalade, incarna l'idea del plus. Uno dei veicoli più leggeri, considerati gli 8 posti, questo modello beneficia di un ampio vano di carico, di lussuosi sedili in pelle e di un V-8 da 6,2 litri da 420 CV. Unanuova Escalade è gia’ in arrivo con il suo upgrade e alcuni aggiornamenti tecnologici indispensabili, come un quadro strumenti OLED curvo e una guida più raffinata grazie alle basi condivise con la nuova Tahoe. (prezzo 73.000 euro).

Lincoln Navigator

Il Lincoln navigator, potrebbe essere il più allettante dei veicoli a 8 posti di questo elenco, grazie ai suoi interni estremamente flessibili combinati con le sue maniere silenziose e l'eccellente propulsione. Il bicilindrico V-6 da 3,5 litri del Navigator, eroga 450 CV, ora al prezzo di circa 74,000 euro.

Curiosi? Comincia a vedere le concessionarie che fannol caso tuo, il 2020 è alle porte!

