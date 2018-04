Open day al Wall Street english di Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

VILLORBA Grande Open Day alla scuola di inglese di V.le della Repubblica 12/1 di Villorba, Treviso! Due giornate open cha parlano solo inglese! E’ ricco il programma di queste due giornate dedicate all’inglese: workshop, tutorial, interviste e gastronomia. Tutto questo per trasmettere modernità, l’apertura internazionale e l’importanza di una lingua che pervade il nostro quotidiano e ci permette di essere sempre più liberi e dinamici nel panorama mondiale. Tante e importanti le collaborazioni: Marketer’s Academy, TVBasket Treviso, IMOCO Volley per citare le principali partnership.

Perché studiare l’inglese presso Wall Street English? Il metodo si basa sulla teoria dell’acquisizione naturale della lingua, ogni studente può frequentare le lezioni in orari e giorni con la massima flessibilità a seconda delle proprie esigenze, il ritmo di studio è personalizzato e l’obiettivo è garantito grazie al metodo certificato e in uso con successo da oltre 40 anni. Tra le attività più gradite dagli studenti spiccano gli appuntamenti settimanali con i Social Club gestiti in collaborazione con le attività del territorio, un’occasione per parlare inglese in ambienti tematizzati e preparati con cura dai gestori che aprono le porte a lezioni di inglese “open”. L’inglese a Treviso parla Wall Street English: inglese a 360° per tutte le esigenze linguistiche e di orario, spaziando dai corsi individuali a quelli business, dalle certificazioni ai bonus 18app e docenti, dai crediti formativi per i professionisti ai corsi ‘Teens estivi e invernali e molto ancora per dare più strumenti all’intraprendenza e ai sogni di ognuno.

