Auto ibride: ecco un nuovo modo di guidare

L’acquisto di un’auto è un’esperienza decisamente piacevole. Ciò non è dovuto solo all’effetto terapeutico dello shopping, ma anche al valore personale che una vettura riveste per ognuno.

Il veicolo, infatti, è un po’ una rappresentazione della persona che lo possiede, dove la scelta effettuata rimanda ad una determinata personalità.

Inoltre, l’automobile riveste, in un certo senso, il ruolo di estensione della propria casa; una sorta di “non luogo” dove ogni individuo trascorre una buona quantità del proprio tempo.

Si tratta, dunque, di una scelta da effettuare con cura e attenzione, selezionando bene quale tipologia sia più adatta alle proprie esigenze: la dimensione dell’auto, per esempio, è preferibile ridotta se si utilizza solo per brevi spostamenti in città, mentre deve essere più spaziosa se si effettuano viaggi più lunghi e impegnativi.

Il comfort: tutti amano le macchine comode, ma se si trascorre parecchio tempo in auto (come fanno pendolari e rappresentanti), questo diventa, davvero, un “must”.

Vanno valutate, anche, il livello delle prestazioni e l’economia dei consumi.

Parlando di consumi, quasi tutto preferiscono optare per un tipo di carburante che non impatti troppo sulle proprie finanze.

Un altro aspetto cui, fortunatamente, oggi si presta attenzione è che le emissioni non impattino, esageratamente, sull’ambiente.

Perché, quindi, non far ricadere la scelta su un’auto ibrida?

Performanti, esteticamente piacevoli ed eco-friendly, queste vetture stanno sempre più prendendo piede, complici le interessanti agevolazioni che offrono.

Sono esenti dal pagamento del bollo e possono sostare gratuitamente sulle strisce blu. Inoltre, possono circolare in città in maniera più agevole; infatti, hanno accesso alle zone ZTL a titolo gratuito, o con tariffe ridotte e durante i blocchi del traffico sono autorizzate a circolare.

Ovviamente Subaru, sempre innovativa e al passo con i tempi, ha creato una relativa proposta estremamente interessante: la gamma Subaru e-Boxer.

Le 3 vetture che costituiscono tale gamma sono XV, Forester e la nuovissima Impreza.

La Subaru XV è un crossover di piccole dimensioni adatto sia da guidare su strada che in situazioni più difficili. Agile e brillante in città, risulta comoda anche nei lunghi viaggi. Grazie alla trazione integrale permanente è praticamente inarrestabile anche sui terreni più difficili.

La linea è grintosa e accattivante, mentre gli interni sono curati, le sedute confortevoli e si dispone di tanto spazio per i passeggeri. Buona anche l’insonorizzazione dell’abitacolo.

Subaru Forester è un'auto estremamente sicura e adatta ad ogni terreno e condizione meteo, grazie alla trazione integrale, ai sistemi di sicurezza e alle caratteristiche da fuoristrada. È ideale da utilizzare nella vita di tutti i giorni, soprattutto per il tempo libero.

Gli interni risultano curati e ben rifiniti. Con i sedili in pelle risalta ancora di più la qualità dell'abitacolo. Il comfort e lo spazio a bordo sono ai vertici della categoria. Al centro della console è stato inserito un nuovo display da 8" per la gestione dell'infotainment, mentre nel cruscotto è stato inserito uno schermo LCD in posizione centrale.

La nuova Subaru Impreza è stata perfettamente ripensata per adattarsi alle funzionalità di un modello ibrido.

La trazione offre tre modalità di guida:

● EV Driving: l'auto procede solo in modalità elettrica per una distanza massima di 1,6 chilometri e fino ad una velocità di 40 km/h.

● Motor Assist: i motori lavora insieme, con l'elettronica che decide quando utilizzare entrambi o solo uno dei due

● Engine Driving: la vettura viene spinta solo dal motore endotermico

Inoltre, il selettore SI-Drive permette di scegliere tra dua modalità, una volta alla riduzione dei consumi ed una che predilige le prestazioni.

Come in tutte le auto Subaru, la sicurezza riveste grande importanza. Nella Impreza e-Boxer sono presenti, infatti, tutti i più moderni sistemi di aiuto alla guida, incentrati sull’EyeSight, ovvero due telecamere stereo a colori (di serie) inserite nel parabrezza, da cui dipendono frenata d’emergenza automatica, cruise control adattivo e mantenitore di corsia.

Tutti i modelli e-Boxer vantano una distribuzione ben bilanciata dei nuovi sistemi, mantenendo così, nonostante l’aumento di peso, doti di handling, di stabilità e di precisione incredibili.

Se si è stuzzicata la curiosità e ci si trova nei pressi di Veneto o Friuli Venezia Giulia, ci si può rivolgere con fiducia alla Concessionaria Carraro, una delle realtà più conosciute e affermate della zona, nonché rivenditore autorizzato Subaru.

Azienda con più di 40 anni di esperienza, si pone come punto di riferimento della zona, offrendo al cliente un’assistenza a 360°.

Pur rappresentando una delle più grandi realtà del Veneto nel settore automobilistico, presso la Concessionaria Carraro si respira un clima di familiare, mantenendo l’impostazione voluta dal fondatore Francesco Carraro.

Questo è sia un arricchimento per l'ambiente di lavoro che un punto di forza nel legame con il cliente, che entra a far parte quasi di una famiglia.

Ed è proprio attorno al cliente che ruota tutto; ecco perché il team gli si dedica totalmente, attraverso i vantaggi esclusivi derivanti dalla Fidelity Card per i veicoli nuovi, l'accordo assistenza, il Service 24H, la trasparenza nei processi di vendita dell'usato e il noleggio della Carraro Rent.

Non manca la continua formazione del personale, proprio per offrire il servizio migliore possibile.

La Concessionaria Carraro, inoltre, dedica ai suoi clienti la speciale formula #vantaggiosubaru+, che permette di guidare subito un SUV pagando la prima rata dopo 6 mesi.

Dopo 3 anni è possibile decidere se cambiarlo, oppure tenerlo saldando o rifinanziando la rata finale.

In più si hanno 5 anni di garanzia e 3 anni di tagliandi inclusi.

Per poter conoscere meglio le nuove Subaru ibride, è possibile scegliere la Concessionaria Subaru Carraro in Veneto più vicina, oppure, compilare il form presente sul sito.

Scopri un nuovo modo di guidare.