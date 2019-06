Treviso, ricette e social: scatta il gusto

Metti un giorno che stai, pigramente, scorrendo Facebook; ad un certo punto, inizia una diretta che cattura la tua attenzione: una sfida da...leccarsi i baffi!

Torna, infatti, la Clai Challenge: la squadra di blogger Clai (appartenenti al Progetto Blogger lanciato da Clai qualche anno fa) e una “esterna” di blogger, food writer e influencer, che si sfideranno nella preparazione di ricette esclusive che conosceranno solo all’inizio della gara. A condurre la sfida ci sarà Alessia Ventura, noto volto televisivo, mentre la giuria “tecnica” sarà composta dagli Chef della NIR, Nazionale Italiana Ristoratori presieduta dallo Chef Max Mascia del Ristorante San Domenico di Imola.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook del Gruppo Agroalimentare Clai.

Questa iniziativa si inserisce nel “Progetto Valore” di Clai, iniziato nel 2017 e tuttora attivo, atto a far conoscere meglio la qualità dei propri marchi. Il Gruppo Clai è una cooperativa attiva sul mercato nazionale e internazionale, produttrice di carne 100% italiana che arriva da suini nati e allevati in Italia attraverso una filiera integrata di proprietà, opera sia nel settore dei salumi sia in quello delle carni fresche bovine e suine, con una filiera formata da soci lavoratori e da soci allevatori ed è, sostanzialmente, costituito da due marchi:

Zuarina , storico salumificio di Langhirano, conta una secolare esperienza nell’artigianalità del “saper fare” il prosciutto di Parma. Rinomato per la sua caratteristica dolcezza, è un prodotto conosciuto e apprezzato nelle location più prestigiose, proprio per la costanza qualitativa dei propri prosciutti.

CLAI, Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi, è una cooperativa agricola che opera nell'agroalimentare sia nel settore dei salumi, con una particolare specializzazione nel segmento del salame, che in quello delle carni fresche bovine e suine.

Parte del “Progetto Valore” è il Progetto Blogger. Per poter offrire contenuti originali, interessanti e di qualità, Clai si avvale di un gruppo di 14 blogger che, insieme, raggiungono un pubblico composto da 250.000 follower e 1.500.000 di fan. Altra bella novità è l’introduzione dei Brand Ambassador. Si tratta di salumieri dei negozi di proprietà Clai ovvero le “Macellerie del Contadino”, che si prodigano per far degustare i prodotti della Cooperativa raccontandone le caratteristiche e il percorso produttivo (la filiera dei Soci allevatori), nonché i valori aziendali, rendendo il marchio il più possibile “umano” e “visibile”.

