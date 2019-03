“100 anni di giovinezza”: Coalizione Civica oscura i manifesti neofascisti in città

Sabato mattina erano ancora affissi in città, in via Siora Andriana del Vescovo, sul muro esterno dello stadio, alcuni manifesti di matrice neofascista riportanti la scritta “100 anni di giovinezza”. "Visto che l’affissione era doppiamente abusiva, per il contenuto di apologia del fascismo e per la mancanza di autorizzazione all’affissione, abbiamo provveduto a oscurarli - fanno sapere alcuni esponenti di Coalizione Civica per Treviso - Anche questa affissione neofascista dimostra la necessità di togliere gli spazi pubblici a neofascisti e neonazisti, come proponiamo con la nostra delibera di iniziativa popolare, attualmente al vaglio di ammissibilità della presidenziale del Consiglio Comunale. E dimostra l’importanza della nostra iniziativa di domenica in piazza Indipendenza alle ore 11, perché Salvini ha contribuito a sdoganare i neofascisti e, anche in questo, non ci rappresenta".