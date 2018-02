Acampora? "Ha usato il partito solo per le sue ambizioni personali"

TREVISO In riferimento agli articoli apparsi sui mezzi di stampa domenica 4 febbraio 2018, con cui apprendiamo l'uscita dal Partito Fratelli d'Italia del consigliere Acampora, comunichiamo quanto segue. Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia nella sua interezza nega fermamente qualsiasi divisione interna; non si devono confondere divergenze di opinioni e la normale dialettica interna con presunte fratture o ipotetiche correnti. Fratelli d'Italia ha sempre garantito a tutti la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione nel rispetto della democrazia interna. Inoltre, abbiamo sempre supportato ogni iniziativa proposta dai tesserati, quando adeguatamente comunicata e condivisa con il Coordinamento Provinciale. Le fughe in avanti e i personalismi non appartengono invece al nostro metodo di fare politica. Il consigliere Acampora ha probabilmente scambiato Fratelli d'Italia per un mezzo di locomozione per soddisfare le proprie ambizioni personali. Il consigliere Acampora non è stato eletto con Fratelli d'Italia, non è mai stato di Fratelli d'Italia ed è tornato ad essere quello che era prima di chiedere ospitalità interessata al nostro Partito.