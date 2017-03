Accoglienza, Puppato: "Prediche di Luca Zaia inutili, svolga il suo ruolo di Presidente"

TREVISO “Luca Zaia può prendersela solo con se stesso e con gli amministratori della Lega Nord per la mancanza di organizzazione nell’accoglienza - afferma la senatrice del Partito democratico Laura Puppato - una situazione che in Veneto esplode perché manca completamente la capacità regionale di amministrarla. L’emergenza va risolta nei paesi d’origine, per arginare i flussi causati da povertà, guerra, fame, disperazione, ricerca di un futuro cosa che stiamo facendo con progetti in loco, cooperazione, aiuti e ogni forma possibile di collaborazione. Le soluzioni magiche che cambiano da un giorno all’altro la situazione non esistono, come ben sa Zaia che ha svolto la funzione di ministro della Repubblica”.

“Le questioni esposte, come fossero una novità di cui debba occuparsi non si sa chi, risottolineano l'inadeguatezza e le lacune da parte della Regione Veneto che finge di non vedere le proprie responsabilità e continua la sua pervicace azione di disinformazione. Le prediche poi, servono solo a coprire tragici errori, ultimo in ordine di tempo la Pedemontana; cerchi invece Zaia di recuperare il tempo perduto spingendo i comuni all’accoglienza diffusa che permette controllo capillare, inserimenti rapidi, altrettanto rapide azioni di rimpatrio qualora previste. Inaudito che nel suo ruolo insista a soffiare sul fuoco sapendo che non vi è soluzione alternativa all'accoglienza, ora” - conclude Laura Puppato.