Aeroporto Canova, Manildo netto: "Non ci facciamo dettare l'agenda da nessuno"

TREVISO "Non ci facciamo dettare l’agenda da nessuno. Il sindaco di Quinto pensi al bene dei suoi cittadini - replica così il primo cittadino di Treviso Giovanni Manildo alle ultime dichirazioni del sindaco di Quinto Mauro Dal Zilio - Per quanta riguarda Treviso, per il bene dei nostri cittadini, continueremo sulla strada già intrapresa. Chiederemo a Enac di inviarci un tecnico in grado di illustraci le ricadute della sperimentazione. Non accetteremo nessun diktat a priori e soprattutto - chiude - un aumento incondizionato e non sostenibile dei voli".