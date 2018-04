Aeroporto Canova, Ryanair cancella il volo per Creta: il Movimento del Cittadino sbotta

TREVISO In relazione alle notizie apparse sulla stampa e da cui è emersa la cancellazione da parte di Ryanair della tratta aerea da Treviso all'isola di Creta, la associazione il Movimento del Cittadino esprime il proprio sdegno per la condotta del vettore aereo, "che ancora una volta ha dimostrato di non tenere nel minimo conto le esigenze dei consumatori".

"E', inoltre, il caso di dire che oltre al danno vi è la beffa poichè la procedura per ottenere il rimborso delle somme versate appare estremamente complicata e farragginosa. Ricordiamo alle vittime di Ryanair che, oltre al rimborso di quanto pagato per i biglietti aerei, hanno il diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni riconducibili al grave disservizio della compagnia - fa sapere l'associazione - Il Movimento del Cittadino segnalerà nei prossimi giorni la vicenda all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Invitiamo tutti i cittadini vittime del comportamento sleale e scorretto di Ryanair a rivolgersi ai nostri sportelli presenti sul territorio".