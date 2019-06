Frazione di Nervesa sott’acqua: residenti esasperati per i continui allagamenti

«Ogni volta che si verifica un’ondata di maltempo particolarmente consistente, la frazione di Bavaria rischia di finire sott’acqua. I residenti, soprattutto chi ha in casa anziani o bambini, sono esasperati e vivono nel terrore temendo nuovi allagamenti dovuti allo straripamento dei canali. Quali lavori ha già effettuato o ha in cantiere il Consorzio di bonifica Piave e quali fondi stanzierà la Regione?». Sono le richieste di Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democratico, che ha depositato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata direttamente a Zaia per chiedere conto della costante emergenza con cui sono costretti a convivere gli abitanti della frazione di Nervesa della Battaglia, alcuni dei quali hanno anche presentato una denuncia alle forze dell’ordine.

«Le bombe d’acqua improvvise sono purtroppo sempre più frequenti, ‘effetto collaterale’ dei cambiamenti climatici ancora sottovalutati dalla Giunta regionale. Le esondazioni dei canali di scolo in questa frazione sono numerose, dal 2009 in poi. Luglio e settembre 2014 e a seguire nel 2016, 2017 e a maggio 2018 con danni alle abitazioni e non solo, mentre lo scorso maggio si è sfiorato l’ennesimo episodio, con i timori dei residenti rafforzati dalla chiusura dei fossi per far posto alle vigne, impedendo così all’acqua di defluire correttamente. Le conseguenze potrebbero essere evitate con una corretta e tempestiva manutenzione di fossi e canali, che finora non si è vista. Nel frattempo gli abitanti continuano a battersi per arrivare a una soluzione: il legale di una delle famiglie vittime degli allagamenti ha presentato una diffida a Comune, Regione e Consorzio di bonifica Piave, i cittadini hanno raccolto firme per una petizione chiedendo all’amministrazione di costituire un Fondo per il risarcimento delle persone danneggiate e interventi mirati per risolvere il problema, mentre il gruppo consiliare comunale ‘Aria Nuova’ ha depositato un’interpellanza per sollecitare un tavolo tecnico tra Comune di Nervesa e Consorzio, in modo da individuare soluzioni adeguate e durature». Soluzioni di cui chiede conto lo stesso Zanoni: «I lavori fatti fin qui non sono serviti a granché. Visto il ripetersi di questi episodi è urgente intervenire in modo adeguato per prevenire situazioni di pericolo e anche la Regione deve fare la propria parte, stanziando risorse adeguate».