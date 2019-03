Amministrative a Preganziol: Forza Italia appoggia la lista civica “Impegno Comune"

Alle prossime elezioni amministrative di Preganziol non ci sarà il simbolo di Forza Italia, che invece promuove il progetto della lista civica “Impegno Comune per Preganziol”. Ce lo spiega Raffaele Freda, preganziolese, coordinatore provinciale dei giovani azzurri e membro del coordinamento nazionale del partito: «Abbiamo deciso di allargare le nostre fila alla società civile, oggi Preganziol ha bisogno di una proposta moderata, vicina a chi fa impresa e che offra la possibilità di votare dei volti nuovi superando gli steccati ideologici e di partito, vogliamo, in definitiva, concentrarci solo su Preganziol ed i preganziolesi. Per questi motivi i forzisti di Preganziol si candideranno e sosterranno “Impegno Comune”».

La lista, composta in modo eterogeneo e con una forte componente di giovani, sosterrà la candidatura di Valeria Salvati a sindaco accanto alle altre realtà del centrodestra locale. «Per noi – prosegue Freda – sarà prioritario agevolare chi voglia intraprendere un’attività nel nostro Comune e rendere Preganziol una comunità più vivace dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Veniamo da cinque anni di promesse e proclami, noi vogliamo prendere degli impegni concreti, personalmente vorrei avviare un dialogo tra Fondazione Cassamarca, il Comune e le Università di Padova e Venezia per recuperare Villa Franchetti, un patrimonio straordinario di Preganziol che ad oggi invece è tristemente inutilizzata».