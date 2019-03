Amministrative a Vittorio Veneto: è Antonio Miatto il candidato sindaco per la Lega

E' Antonio "Toni" Miatto il candidato sindaco per la Lega alle prossime amministrative di Vittorio Veneto. Già assessore tra il 2009 e il 2014 (alle politiche agricole, turismo, alle politiche energetiche e all’innovazione durante il mandato dell'ex sindaco Gianantonio Da Re) e consigliere comunale tra il 2004 e il 2009, è veterinario dell’Ulss 2 dal 1978 e la sua investitura ufficiale in pubblico è avvenuta sabato al Bar Lux alla presenza del senatore Gianpaolo Vallardi, del Segretario nazionale della Liga Veneta Gianantonio Da Re, dei consiglieri regionali Alberto Villanova, Sonia Brescacin e Gianpiero Possamai, dell'eurodeputato Giancarlo Scottà, del Segretario di circoscrizione Cinzia Uliana, del sindaco di Treviso Mario Conte e dell'ex primo cittadino Gianpaolo Gobbo e del sindaco di Conegliano Fabio Chies. Al motto di "vivere in sicurezza nella propria città e nella propria casa è un diritto di tutti", Miatto, che viene dato già come futuro sindaco della città, punterà sul rifacimento di Piazza Giovanni Paolo I, sui parcheggi e soprattutto sulla viabilità di San Giacomo e sulla valorizzazione di Ceneda. Nonostante sia stato difficile da convincere a candidarsi, Miatto pare avere già le idee chiare su quello che potrebbe essere il futuro cittadino, ma solo il tempo potrà confermare o meno queste impressioni.