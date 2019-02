Il Prof. Antonio Calò, insieme ad un gruppo di ragazzi, lancia la marcia "Porto aperto"

Sabato, durante una conferenza stampa presso la Sala dei consiglieri comunali del municipio di Treviso, il professor Antonio Caló, volto noto della società trevigiana e Cittadino europeo dell’anno 2018, ha lanciato una manifestazione per il prossimo 16 Marzo a Venezia: “Vogliamo dimostrare di essere in tanti a credere che il nostro Paese sia un porto aperto per l’accoglienza, l’ambiente e per un futuro sostenibile per tutti”.

“Siamo stanchi che i nostri valori e la nostra cultura siano continuamente messi in discussione. Siamo stanchi che l’umanità e i buoni sentimenti siano considerati un lusso, una cosa spregevole, una manifestazione negativa dell’espressione umana" dichiara Antonio Caló. “Ci aspettiamo di essere in tanti per dimostrare che non è vero siamo una minoranza. Saremo radicali nella promozione dei nostri valori. Serve un nuovo impegno da parte di tutti: il 16 Marzo saremo tutti a Venezia per dire che siamo un porto aperto” dichiarano invece Marco Zabai, Rachele Scarpa, Franco Corti e Pietro Bean.