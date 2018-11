Atto vandalico contro Salvini sulla rotonda del paese, il Vicepremier: "I soliti idioti"

Venerdì mattina, sul cordolo giallo di una rotatoria di Castelfranco Veneto, sono improvvisamente comparse delle immagini del Vicepremier Matteo Salvini, realizzate con lo spray e barrate con una retta di colore rosso. Un'azione di qualche buontempone che ha voluto con questo gesto dimostrare la propria contrarietà alla politica "salviniana" degli ultimi mesi. Un gesto però non passato inosservato a al Premier che, via Facebook, ha subito risposto ai vandali: "I soliti idioti (indovinate chi) imbrattano addirittura una intera rotatoria con la mia faccia barrata di rosso... Tutto ripulito in poche ore dal sindaco di Castelfranco Veneto (Lega). Ma quanto sono sfigati??? Scommetto che tra gli 'autori' c’è anche qualche kompagno figlio di papà. GRAZIE, ci date forza! Col sorriso,😊avanti tutta!".