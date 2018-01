"Rubinato fuori dal PD in vista delle prossime elezioni": Autonomia Dem smentisce

TREVISO Autonomia Dem interviene sulle voci che danno per possibile una candidatura di Simonetta Rubinato nella lista Civica Popolare Lorenzin alle prossime elezioni politiche. “Chi come noi – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook - conosce l’onorevole Rubinato, da quando è stata nel 2007 tra i fondatori del Partito democratico, sa bene che per la sua coerenza non avrebbe potuto accettare l’invito del presidente Lorenzo Dellai a parte di un’altra lista, anche se in coalizione con il Pd”.

Se l’ipotesi di una candidatura con la lista diversa dal Pd viene esclusa in partenza, il gruppo che fa riferimento alla deputata trevigiana esprime il proprio rammarico nel prendere atto che “il grande impegno dell’on. Rubinato sia stato apprezzato da chi rappresenta Civica Popolare e noi dai Dirigenti del nostro partito”. Nel post Autonomia Dem punta il dito sulla mancata organizzazione delle primarie per la scelta dei candidati “visto che i nomi pare saranno decisi dalla segreteria nazionale”. “Siamo certi – si legge – che Simonetta Rubinato si sarebbe potuta candidare se si fossero fatte le primarie come nel 2013, raccogliendo il consenso dei tanti elettori di centrosinistra che hanno condiviso la sua battaglia nel referendum per l’autonomia del Veneto”. Autonomia Dem conferma il suo impegno a “lavorare per recuperare l’ispirazione originaria del Pd, come partito fondato sui valori della partecipazione civica e dell’autonomia dei territori. C’è molto da costruire ancora”.