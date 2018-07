Autonomia del Veneto, Bizzotto: "Partita fondamentale per il Governo"

TREVISO “Riduzione delle tasse, lotta totale all’immigrazione clandestina e l’autonomia di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e di tutte quelle Regioni, da Nord a Sud, che sono intenzionate a chiederla: queste sono le nostre priorità che ho ribadito personalmente al Ministro per il Sud Barbara Lezzi nell’incontro avuto a Bruxelles. Il percorso virtuoso e positivo dell’autonomia porterà competenze e risorse ai nostri territori e grandi benefici all’intero Paese”. Lo dichiara il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto dopo l’incontro con il Ministro per il Sud Barbara Lezziavvenuto ieri sera a Bruxelles presso la residenza dell’ambasciatore italiano alla UE.

“La partita dell’autonomia, che cambierà positivamente il rapporto tra Stato e Regioni e che attualmente è l’unica riforma istituzionale in cantiere, riveste un’importanza fondamentale per il programma del Governo – continua l’europarlamentare Bizzotto – Una riforma attesa, in particolar modo, da milioni di cittadini veneti e lombardi che lo scorso ottobre hanno votato in massa ai referendum. Il nostro Ministro agli Affari Regionali Erika Stefani sta lavorando molto bene sul dossier dell’autonomia e contiamo di arrivare in meta quanto prima”.