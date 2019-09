Autonomia del Veneto: a Roncade un confronto tra Nord e Sud

«Non si esce dallo stallo in cui verte la trattativa sull'autonomia differenziata continuando nello scontro ideologico. Questa è non una bandiera della Lega, i quasi 2,5 milioni di veneti votanti al referendum lo hanno dimostrato. E non è una guerra Nord e Sud, come dimostreremo sabato prossimo nel convegno organizzato da Veneto Vivo a Roncade. Nessuna secessione dei ricchi, insomma, ma l’attuazione di quanto previsto dalla Costituzione».

A dichiararlo è Simonetta Rubinato, già parlamentare del Partito Democratico e oggi presidente dell’associazione che organizza un incontro-confronto sabato 14 settembre alle ore 9.30 presso l’azienda ‘47 Anno Domini’ a Roncade. Il titolo dell’incontro è “Autonomia: Nord contro Sud, Sud contro Nord?”. A confrontarsi saranno Emanuele Felice, storico, economista, autore di apprezzati testi sulle cause del divario tra Nord e Sud del Paese, oltre che di numerosi interventi sui quotidiani nazionali in cui ha manifestato le sue perplessità sul processo avviato dalle Regioni di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna; Giancarlo Corò, docente di economia dello sviluppo ed economia dei sistemi di Impresa all’Università Ca’ Foscari di Venezia e responsabile scientifico dell’Osservatorio economico della Fondazione Nord Est, favorevole al progetto di attuazione dell’autonomia differenziata; Dario Stevanato, professore ordinario di Diritto tributario all’Università di Trieste e componente della delegazione trattante sull’autonomia differenziata per la Regione Veneto e Luigi Iacono, già segretario generale sia in Comuni del Sud che in Comuni del Veneto.

«L’incontro – spiega Simonetta Rubinato - vuole essere un’occasione per approfondire le cause del sottosviluppo di una parte rilevante del Paese e i timori che in essa genera la richiesta di maggiore autonomia delle Regioni considerate le più produttive e ricche di opportunità, ma anche l’occasione per spiegare come l’istanza maggioritaria di autogoverno della società veneta vada considerata in chiave di piena attuazione dei principi di prossimità e sussidiarietà. Deve maturare la consapevolezza che valorizzare le capacità di ciascun territorio è la strada che può rafforzare la coesione nazionale sulla base di un nuovo patto di reciproca solidarietà e responsabilità tra le Comunità per lo sviluppo del loro territorio e del Paese».