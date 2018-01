Autonomia, Rubinato: "Pre-intesa vicina? Zaia non tradisca il voto dei Veneti"

TREVISO “Sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire…” così si esprimeva il Conte zio nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni a colloquio con il Padre provinciale dei Cappuccini per chiedere il trasferimento del “sobillatore” fra Cristoforo. “Una scena che mi ricorda quanto sta avvenendo oggi al tavolo del negoziato tra Governo e Regione Veneto sull’autonomia. Dove il Conte zio assume le sembianze del sottosegretario Bressa, mosso dall’intento di far passare la nottata, e il padre provinciale quelle del presidente Zaia, preoccupato che una vittoria del centrodestra alle politiche smascheri le spinte centraliste che stanno al suo interno. Con una differenza sostanziale però: i 2 milioni 300 mila Veneti che hanno votato Sì al referendum del 22 ottobre scorso non sono disposti a fare la fine del povero Fra Cristoforo, trasferito a predicare in un convento di Rimini”. Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook, Simonetta Rubinato, leader del gruppo Autonomia Dem.

“Da autonomista convinta, tanto da aver presentato in Parlamento un emendamento per chiedere la specialità del Veneto, sarei la prima a gioire se l’intesa andasse a buon fine, ma – avverte – condivido le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dal segretario della Cgia Renato Mason: come è possibile, mi chiedo, che le distanze abissali da cui si è partiti siano state superate in un paio di incontri? Una pre-intesa con un Governo in scadenza, a due mesi dalle elezioni, suona tanto come una vittoria delle forze conservatrici pronte a concedere sì alcune materie alla Regione, senza però modificare il rapporto tra risorse generate ad un territorio e risorse che rimangono sullo stesso per rispondere ai bisogni di persone e imprese che vi abitano e vi lavorano. I Veneti non si accontenteranno di quello che passa il convento romano. L’ampio mandato dato a Zaia merita molto di più di un accordo al ribasso”.