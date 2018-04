Avoncelli dice addio ai cinque stelle ed entra in lista Conte

TREVISO "Do il benvenuto ad Anita Avoncelli, ex militante del Movimento Cinque Stelle, che ha deciso di entrare nelle nostre liste". Ad annunciarlo è il candidato sindaco del centro-destra Mario Conte sui social: "Sono certo di poter condividere con lei obiettivi, speranze e progetti per la nostra Treviso. Da tempo ne parliamo, adesso è ora di concretizzare: sorprendentemente siamo molto più vicini di quanto avremmo entrambi immaginato".

"Tra i punti forti di questa collaborazione c’è sicuramente il sociale. - continua Conte - Rispetto alla situazione in cui versa Treviso oggi, noi vogliamo un progetto che non lasci indietro nessuno, fatto di luoghi inclusivi, di spazi attrezzati per anziani, di sostegno alle famiglie per migliorare il senso di comunità, di servizi pubblici pensati per i disabili, di spazi adeguati per cambiare ed allattare il proprio bambino, ma anche di turismo (pensiamo ad esempio a un ostello per un'offerta diversa a pochi chilometri da Venezia), di scuole, vigili di quartiere ed educazione civica. Treviso deve tornare ad essere una città vivibile, accessibile, non solo una vetrina luccicante di un negozio, cui diventa impossibile accedere. Al grido di Avanti tutta sul tema del sociale l'ex grillina, dopo 10 anni di militanza all'interno del Movimento 5 Stelle, entrerà nelle lista di Mario Conte.

Amministrative: in corsa anche Bisetto per il Popolo della Famiglia

Si aggiunge un altro candidato sindaco alle amministrative del capoluogo della Marca. E' Giuseppe Bisetto, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia. "Sono un sindaco idealista. Combatto le streghe e anche la cattiva Politica" - Afferma Bisetto al Gazzettino di Treviso. Una corsa che si allarga a molti nomi, da Manildo a Conte, passando per Losappio, Caldato e ora Bisetto. "Noi andremo da soli. Vogliamo Esserci" - afferma Bisetto.