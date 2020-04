Coronavirus: «Siamo tutti a casa, il Comune faccia gli interventi di sanificazione»

Grazia Azzolin torna alla carica in questi giorni legati all'emergenza Coronavirus e lancia un importante appello alla giunta del Comune di Castelfranco Veneto, guidata dal sindaco Stefano Marcon.

«Mentre la città è bloccata per l’emergenza Coronavirus non dobbiamo perdere l’occasione per avviare interventi di sanificazione, disinfezione e igienizzazione su strade, marciapiedi, portici, aree verdi e in generale sugli spazi pubblici. Sollecitata anche da diversi cittadini - scrive Azzolin - lancio un appello all’amministrazione affinché Castelfranco venga rimessa in moto, cogliendo il momento di stallo forzato per i cittadini e le attività produttive come un periodo in cui tirare a lustro la nostra città. Memore dei lunghi mesi in cui si sono protratti i lavori pubblici in borgo Pieve e in via Riccati chiudendo le strade e causando tanti danni ai nostri commercianti, sarebbe auspicabile anche che si realizzassero ora i necessari lavori pubblici in programma che in altri tempi avrebbero causato danni alle nostre attività produttive in questo periodo invece chiuse per rispetto delle vigenti normative.

So che nella vicina Montebelluna si sta approfittando di questo momento di stallo per eseguire i lavori pubblici con la massima agilità senza creare disturbo ai cittadini e agli imprenditori. Purtroppo le ultime indagini sul Coronavirus ci dicono anche che il virus persiste molto di più nell'aria e nell'ambiente di quanto era stato inizialmente ipotizzato. Nelle prossime due settimane, prima che arrivi il caldo e le persone inizino a tenere le finestre aperte e a stare più tempo nei giardini privati di casa, dovremmo concentrare le energie sulla sistemazione degli spazi pubblici, strade, marciapiedi, portici del centro e frazioni, incluse le aree verdi, incaricando gli addetti che, opportunamente protetti e a distanza di sicurezza, senza nessun cittadino in giro, potrebbero lavorare più agilmente. Questa è anche l’occasione per avviare finalmente interventi di pulizia e manutenzione sul Sentiero degli Ezzelini ora inaccessibile ai cittadini, provvedendo anche ad una sempre più urgente sanificazione del sottopasso ferroviario da troppo tempo in condizioni indecorose. Una città ripulita, in ordine e accogliente potrà rendere questo cambiamento sociale maggiormente accettabile» conclude.