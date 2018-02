Baby gang in piazza Santa Maria dei Battuti, Acampora: "E' ormai un problema sociale"

TREVISO "Le baby gang continuano a padroneggiare in piazza Santa Maria dei battuti, un problema sociale che si verifica oramai da mesi e per il quale io avevo chiesto già all'inizio del 2017 in Consiglio comunale un intervento pronto e deciso da parte dell'Amministrazione, appello che purtroppo non è mai stato ascoltato". A dirlo Davide Acampora, consigliere comunale a Treviso.

"Acampora è sempre stato quello che creava 'allarme sociale', ma che poi guarda caso alla fine ha sempre avuto ragione come in questo caso. Ricordo ancora un episodio che mi ha riguardato di persona, quando i lavori per il rifacimento della piazza non erano conclusi: insieme all'ex titolare di Zoe Parrucchieri, che adesso si è dovuto trasferire, avevo denunciato un gruppetto di ragazzini che un giorno ci hanno sputato addosso solo per avergli detto di stare più tranquilli. Cosa è stato fatto da allora? Il nulla, solo slogan e proclami. Poi ci sorprendiamo del fatto che diverse attività sono state costrette a chiudere o spostarsi per esasperazione? - continua Davide Acampora - Ma la cosa più vergognosa è la non ammissione da parte del Comune che sia stato a causa di quelle: infatti, l'assessore alle attività produttive Camolei, qualche giorno dopo la chiusura del Boffe Bar, aveva dichiarato che le cause della chiusura della suddetta attività fossero da imputare soltanto 'alle spietate regole del commercio' e non alle baby gang (come dichiarato invece dal titolare Matteo Baseotto) che urlavano, sputavano e bestemmiavano tra i clienti del bar".

"Insomma, parole molto preoccupanti pronunciate da un assessore che tra l'altro é anche un commerciante. Vergognoso - chiosa il consigliere trevigiano - Per non parlare dell'asessore alla sicurezza Grigoletto che adesso vuole convocare i genitori: chiudere il portone quando i buoi ormai sono scappati, è troppo facile. La lungimiranza di un amministratore dovrebbe essere quella di prevenire e non metterci sempre una toppa dopo un disastro annunciato. Diciamo che costruire nuove piazze e poi non essere in grado di controllarle e valorizzarle è la specialità di questa sinistra".