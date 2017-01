Banche, Laura Puppato: “Eureka! Nasce la commissione di inchiesta"

MONTEBELLUNA "Dopo circa un anno di audizioni, come promesso nello scorso mese di ottobre, la commissione vede la luce e vedrà anche la sottoscritta tra i commissari incaricati di fare chiarezza sulle vicende che in particolare hanno portato alla profonda crisi delle due banche venete. La mia proposta iniziale è stata giustamente assorbita nella proposta generale volta, tra le altre, ad identificare e chiarire eventuali responsabilità in capo soprattutto alla vigilanza CONSOB, oltre naturalmente definire altri profili di responsabilità e correzione normativa ove dovuta e pro futuro”. Lo dice Laura Puppato, annunciando la propria presenza come commissaria nella Commissione nascente.

"Le commissioni non hanno potere di risoluzione dei problemi economici creati, come fatto credere talvolta da alcune associazioni di tutela dei risparmiatori o da alcuni passaggi a mezzo stampa, ma hanno l'obbligo di approfondimento di ogni atto o fatto avendo un potere analogo a quello giudiziario per i profili conoscitivi e ispettivi, che certamente faremo valere. Una trasparenza e volontà di conoscenza che oggi vede la luce dunque, come promesso, un altro tassello che vuole sanare la sete di giustizia e verità di cui la nostra zona in particolare, ma un po' tutta Italia ha profondo bisogno" ha aggiunto.