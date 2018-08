Raffaele Baratto critica il Decreto Dignità: "Si tratta di uno schiaffo al Nord Est"

TREVISO “E’ un decreto che urla vendetta” è il commento a caldo di Raffaele Baratto onorevole di Forza Italia, trevigiano, dopo giorni di serrata battaglia parlamentare, anche in commissione finanze di cui è membro. Solo giovedì in un intervento alla Camera il parlamentare trevigiano aveva esortato il Governo ed in particolare i rappresentanti della Lega a ritirare il decreto e a ponderare meglio le misure lì contenute. “Si tratta di una norma esplicitamente punitiva per gli imprenditori ma anche per i lavoratori” spiega Baratto “se prima, in Italia, fare impresa era letteralmente un’impresa titanica con questo decreto diviene un atto di eroismo puro, penalizzando anche i lavoratori”

“Le norme varate dal governo sui contratti di lavoro” infatti spiega Baratto “con il pretesto di combattere il precariato, rischiano di lasciare a casa oltre un milione di lavoratori, i cui contratti potrebbero non essere rinnovati. Bisognava agire diversamene, invece con queste norme, le aziende non assumeranno proprio. Alzare le tasse sui contratti di lavoro è sbagliato, bisognava semmai diminuirle e garantire così stipendi più dignitosi ai lavoratori.”

“Per non parlare delle norme draconiane sulle delocalizzazioni che puniscono indistintamente grandi aziende e piccole e medie imprese che, nella speranza di conquistare quote di mercato e vincere le sfide dei mercati internazionali, vanno in giro per il mondo a portare i loro prodotti, il Made in Italy, magari aprendo sedi in Russia, Americhe e magari portando professionalità italiane in altri paesi. Una visione miope che vede l’impresa e l’imprenditore con diffidenza e sospetto, manifestando chiaramente che questo governo intende punire gli imprenditori. Questo decreto pretende che le imprese stiano nel “giardino di casa” facendo tutto il contrario di ciò che dovremmo fare, difendere a livello Europeo i nostri prodotti, promuovere un sistema di tutela della proprietà intellettuale che è il vero cuore del made in italy e diffonderlo nel mondo. Questo decreto toglie ogni possibilità di investimento. “Il decreto dignità, a tutti gli effetti” conclude Baratto “toglie dignità alle imprese ed ai lavoratori".